（中央社記者汪淑芬台北26日電）國軍將在27至31日執行漢光實兵演習，規劃戰機在國道1號彰化戰備道起降。高公局已在戰備道路段重新劃設標線，演習期間，上千個中央分隔島及100多盞路燈、標誌都將暫時移除。

戰備道是為了避免戰爭發生時軍機跑道遭到占據或摧毀，在一般公路中設計可供軍用飛機起降的路段，多半選擇高速公路這類沒有遮蔽物且筆直的道路。

交通部高速公路局指出，目前國道只有國道1號設有戰備道，原本有5處，中壢路段戰備道在民國105年3月解除，其它4處分別在彰化花壇、嘉義民雄、台南麻豆、台南仁德等路段，各戰備道路段都曾各演習過一次，彰化花壇戰備道上一次演習是在12年前。

高公局日前也公布這次漢光演習期間，彰化員林路段封閉及車輛改道資訊。

高公局中區養護工程分局長彭煥儒表示，配合國軍漢光演習，還有一項很重要的工作，就是要將戰備道路段的中央分隔島、路燈及標誌全部移除，避免妨礙戰機起降。

高公局統計，這次配合漢光演習，彰化戰備道共暫時移除1375個分隔島護欄、111盞路燈、77面標誌牌。

彭煥儒說，國道1號各戰備道長度約近3公里，國軍演習前，路面都要先刨除後重新劃標線，一般刨除的厚度是2公分，這次彰化戰備道路段原計劃明年要大整修，利用這次演習機會提前1年進行，路面刨除約7公分。

國道戰備跑道路段因應演習重新劃設的標線，主要針對戰機起降需求，例如這次國道1號彰化戰備道路面出現巨大的「01」與「19」符號，高公局表示，這是跑道名稱，提供飛行員有關跑道方位資訊。

至於國道上戰備道承載戰機的強度，彭煥儒說，絕對沒問題，F-16戰機最大起飛重量約19.2噸，幻象2000約17噸，較一般可上國道通行約35噸載重的大貨車輛還輕，不過，戰備道的道路鋪面材質耐熱度較國道其它路段高。（編輯：戴光育）1080526