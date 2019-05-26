（中央社台北26日電）中國工信部副部長王志軍指出，美國對價值2000億美元的中國輸美商品加徵關稅，占2018年中國對美出口額的41.8%，但只占中國對外總出口額的8%。

他強調，在一定程度上，加徵關稅會導致企業經營成本增加、競爭力下降和訂單減少，「但目前看，影響總體是可控的」。

王志軍表示，在受到2000億美元加徵關稅影響的企業中，外資企業數量約占50%，其中很多外資企業是美國企業。可以說，美國加徵關稅行為，影響的不僅是中國企業和消費者的利益，也傷害美國企業和消費者的利益，更危及全球產業鏈和供應鏈的安全。

針對美方稱，對中國商品加徵關稅將導致一些企業從中國搬遷到其他亞洲國家，一些美國企業還將搬回美國。王志軍說，「當前，確實有一些企業從中國搬遷或轉移到其他地區，有的是因勞動力成本上升等做出的選擇，有的則是出於企業全球經營佈局的考慮」。

美國10日宣布對2000億美元中國商品加徵的懲罰性關稅由原先的10%增加到25%，並稱將啟動對剩餘3000多億美元中國商品加徵關稅的規劃。宣布迄今，陸續傳出受衝擊的外企將生產移出中國。

新華社、央視等中國官媒25日發布近日對王志軍的聯合採訪內容，做出信心喊話。

王志軍強調，中國已形成較為完備的基礎設施、配套產業體系，營商環境不斷優化，新技術新業務應用活躍，消費市場正在升級，前景廣闊，依然是全球最具吸引力的投資目的地。

他指出，今年1至4月，中國製造業實際利用外資比去年同期成長11.4%。包括特斯拉（Tesla）、巴斯夫（BASF）在內的一些企業正加大對中國的投資力度。這充分顯示了外國投資者對中國經濟的堅定信心。

針對美國展開一連串科技圍堵，對中國晶片及下游應用產業帶來的影響，王志軍表示，自2012年以來，中國晶片產業以年均20%以上的速度快速成長，2018年全行業銷售額人民幣6532億元（約新台幣2.98兆元），技術水準也不斷提高。

但他也坦承，與國際先進水準相比，中國晶片的總體設計、製造、檢測及相關設備、原材料生產還有相當的差距。

王志軍說，晶片產業是高度國際化的產業，沒有哪個國家能夠獨立發展。近期美國一系列舉措，粗暴干涉國際晶片產業正常秩序，打亂了正常的國際分工體系，降低了資源配置效率和產業發展速度，破壞了世界晶片產業平穩發展。這些舉措是對其標榜為市場經濟體制的極大諷刺。

他強調，中國工業生產總體平穩。從今年前4個月情況看，規模以上工業增加值增速高於全年工業成長預期目標。從結構看，中高端製造業增長加快。從預期看，企業發展信心持續改善；4月PMI已連續2個月處於景氣擴張區間，企業對未來市場前景總體樂觀。（編輯：楊昇儒/沈朋達）1080526