（中央社記者姜遠珍首爾26日專電）部分韓華不適用免簽證之苦有解決方法了。韓國華僑婦女總會會長徐麗顏今天說，駐韓代表部開始著手為「無戶籍國民」的韓華申辦可走進世界「印有國民身分證號碼」的護照。

徐麗顏在首爾延禧洞漢城華僑中學主持「韓華婦女各界慶祝2019年國際母親節大會」，駐韓代表唐殿文偕同夫人張曉霞以貴賓身分參加。

僑務委員長吳新興去年5月訪問南韓僑區時得知，部分旅韓華僑因為沒在台灣設戶籍而無法享受與台灣民眾同樣的免簽證待遇。駐韓國台北代表部在會中報告，有些外國使領館在南韓不辦理領事業務，要領取入境簽證必須前往第三國辦理，相當麻煩。

徐麗顏表示，吳新興返國後與有關部會緊密磋商。駐韓代表部已開始著手為「無戶籍國民」的韓華申辦可以走進世界「印有國民身分證號碼」護照，為解決韓華「無戶籍國民護照」而絞盡腦汁。

徐麗顏說，今年是己亥年黃金豬年，希望韓華「無戶籍國民護照」的困境能夠迎刃而解。

駐韓代表部僑務組長呂素珍表示，僑委會為強化服務僑胞，提供僑胞專屬健檢醫療專案，歡迎持僑胞卡以個人或組團方式返台進行自費健檢。如果還沒有僑胞卡，可向駐韓代表部僑務組申請。

這項活動的餐會開始前，唐殿文應邀在卡拉OK伴唱機伴奏下，高歌一曲「塵緣」，獲得韓華婦女的熱烈掌聲與喝采。

漢城華僑協會會長李寶禮、首席副會長李中漢及秘書長孫毓緒、中國國民黨駐韓直屬支部秘書黃恆勝、永登浦華僑協會會長喬聚東、國際韓華志工會會長成益昌、中華民國體育運動總會韓國分會會長趙勝源等應邀出席共襄盛舉。（編輯：馮昭）1080526