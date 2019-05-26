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（中央社記者龍柏安台北26日電）台灣旅美高球好手徐薇淩，今天在美國女子職業高爾夫巡迴賽（LPGA）的純絲錦標賽前3回合打完，暫以低於標準9桿的204桿名列第7，以4桿之差落後排頭。

總獎金130萬美元（約新台幣4130萬）的LPGA純絲錦標賽，今年在金斯米爾度假村的河流球場舉辦，大會訂定的標準桿為71桿，而前3輪打完，日本名將畑岡奈紗與英格蘭的拉奧（Bronte Law），同以低於標準13桿的200桿並列領先。

徐薇淩在第3回合累計共打下7鳥、1鷹，可惜也吞下1個柏忌和1個雙柏忌，單回合繳出全場次低的65桿，排名從第2輪打完的並列31名，一口氣跳升至第7。

這次LPGA純絲錦標賽，徐薇淩的表現有如倒吃甘蔗，她在首輪僅繳出高於標準1桿的72桿，一度僅並列83名，不過次輪她就捕獲2隻老鷹，單日以低於標準4桿的67桿做收，不僅排名大躍進，也順利晉級最後2輪。

表現漸入佳境的徐薇淩，今天持續發威，單日再飆出低於標準6桿的65桿，排名也闖進前10大關，有機會繼年初澳洲公開賽後，再次取得爭冠機會。

至於這次比賽表現同樣精彩的女將錢珮芸，前2回合打完，一度以低於標準6桿的136桿並列第9，她在第3輪以2博蒂、1柏忌的70桿完賽，不過隨著多名選手大爆發，排名不進反退，累計以低於標準7桿的206桿，暫時並列12名。（編輯：張雅淨）1080526

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