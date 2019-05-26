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自從LPL代表隊伍Invictus Gaming（iG）於《英雄聯盟》季中邀請賽（MSI）失利之後，隊上選手的一舉一動都受到相當大的關注，其中打野選手Ning在賽前宣布與女友分手，戰敗立刻發布微博宣布有新歡，事後雖推諉為賭輸的大冒險，但已經引發討論，今（26）日更有網友扒出無縫接軌的完整歷程，引發網友熱烈討論。

Ning賽後發布的微博引起軒然大波

經歷MSI的戰敗之後，iG上路選手TheShy發布微博表示透果比賽意識到自己的不足而感到抱歉，未來會努力做得更好，Rookie也在微博上為自己打氣，期待夏季賽能帶來更好的成績，而表現最佳的AD選手JackeyLove更是在戰隊基地裡足不出戶展開個人集訓，但是打野選手Ning卻發布了一則讓人丈二金剛摸不著腦袋的消息：「和徐蜜樂在一起了，520」，雖然事後Ning立刻澄清表示這是一則因為賭輸了的大冒險訊息，但已經引發網友不滿，畢竟作為輸掉比賽的關鍵，Ning這樣嘻嘻哈哈的行為實在令人不敢恭維。

女方曾上傳與Ning互動的親密合照

不過有網友認為這不僅僅是個大冒險的玩笑，在經過搜索之後發現「徐蜜樂」確有其人，而且時常透過自己的微博跟個人社交軟體曬恩愛，在Ning宣布分手之際也開始大動作發布感情狀況，也讓人不禁懷疑Ning是否無縫接軌。另外，女方更曾澄清過與Ning談戀愛時，Ning已經和前女友分手。

女方自MSI結束後不斷大方曬恩愛。

女方在個人微博上表示：「不是吃瓜（八卦）嗎？都給我吃飽了，我受夠了，我幫高振寧背鍋我認了，第一，我不是第三者，我和他在一起之前，他和我清楚說了分手有一段時間了，當事人都清楚，第二雙方再一起這麼多年，如果一味單方面付出早支撐不住了，每個人都有自己的選擇，沒有虧欠，高振寧要給巨額分手費、高達七位、虧欠？你們看的永遠只是表面的人設。第三我不想摻合這些，我不蹭它的熱度，也沒有花過他一分錢，就這樣，清者自清。」

女方在個人微博上列出三點澄清

面對這樣的澄清，網友反而覺得相當可疑，畢竟當初Ning公告表示自己與女方是和平分手，那又何必要給七位數的分手費？先前Ning也時常因為前女友之事引發不少風波，更曾表示奪冠就要向她求婚，而今分手後又再度掀起波瀾，也使得粉絲相當擔心這波節奏會打亂iG復甦的步調。

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