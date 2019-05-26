（中央社記者陳家倫北京26日電）中美經貿談判出現波折令人民幣承壓，中國官方近期接連對外匯市場喊話，「一行兩會」官員昨天在北京同時發聲，人行黨委書記郭樹清表示，「投機做空人民幣必然遭受巨大損失」。

綜合陸媒報導，在25日上午舉行的「2019清華五道口全球金融論壇」上，中國銀行保險監督管理委員會、中國人民銀行（人行）和中國證券監督管理委員會的相關負責人，就中美貿易戰、人民幣匯率和金融監管發表意見。

人行黨委書記、銀保監會主席郭樹清透過演講稿稱，人民幣匯率短期波動是正常的，長期來說，中國經濟基本面決定人民幣不可能持續貶值。「投機做空人民幣必然遭受巨大損失」。

他並駁斥，中國不存在所謂的「國家壟斷資本主義」，中國國有企業的市占率持續下降，國有經濟在國內生產毛額（GDP）中的占比不足40%，百分之百的純國有企業已經極少。

人行副行長陳雨露表示，從近期主要的金融指標看，貨幣政策傳導效率邊際改善，信用收縮的局面得到有效緩解。人行將推動債券市場健康發展，支持民營企業融資。

證監會副主席閻慶民指出，如何提高上市公司品質，是資本市場監管繞不開的問題，要最大限度實現投資者公平交易；強化交易全程監管，督促上市公司準確、完整、及時披露訊息，並且提升違法違規成本。（編輯：林克倫）1080526