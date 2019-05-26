（中央社記者盧太城台東縣26日電）台日合作驗證日本祖先來自台灣，去年以竹筏挑戰海上遷徙路線失敗，今年改以獨木舟挑戰黑潮，將從台東長濱烏石鼻航向日本與那國島。

國立台灣史前文化博物館與日本國立科學博物館自2017年起合作「跨越黑潮－復現3萬年前的航海實驗計畫」，證實日本人的祖先來源路徑由台灣跨越黑潮進入沖繩列島。

團隊從2017年開始由阿美族竹筏工藝家賴進龍（LAWAY）以傳統技藝製作竹筏IRAI號、IRAII號。2017年嘗試從台東大武航向綠島，發現「IRAI號」竹筏速度弱於黑潮。2018年再製改良版「IRAII號」竹筏，縮短船身減輕重量，並從長濱出發航向日本沖繩，發現竹筏不耐巨浪沖擊，竹管易受損滲水。

2次竹筏挑戰黑潮從台灣航向日本失敗，團隊改計畫使用獨木舟。史前館表示，最初獨木舟希望在台灣製作，可以嘗試參考阿美族傳統造獨木舟技法，但因海岸線林相改變取材不易，最後改在日本製作。

獨木舟採用日本能登所產的雪松，模擬舊石器工具製成，船身長7.6公尺、寬0.7公尺、高0.6公尺。由日本考古學家山田昌久監製、工藝家雨宮國廣製作，可乘坐5人，重約350公斤，在日本東京灣附近進行跨越黑潮性能測試，發現獨木舟之穩定性雖不若竹船，但其速度強於竹船1.5倍以上。

5月初獨木舟從日本運至台灣，昨天下午在南王高山舞集古代生活技藝體驗現場，展示模擬舊石器時代工藝技術做成的石斧，邀請日本獨木舟工藝家雨宮國廣現場進行古人砍木演示。今天下午將獨木舟運至長濱鄉烏石鼻港海灘，由阿美族長輩祈福，為正式航行集氣祝福。

史前館表示，5月28日起進行為期10天的出海划行訓練，預計6月24日至7月13日間正式啟航，從台東長濱鄉烏石鼻出發，航向日本與那國島。

航程直線距離為205km（111mi），航行時不會使用羅盤、時鐘、智慧型手機等現代化設備，將以星辰、風向等自然元素來決定航程方向。在不偏離主要航道的理想狀態下，預計需秏時1.6天至2.8天才能完成航程。（編輯：黃世雅）1080526