溫馨感恩月，錫卿文教基金會舉辦「錫卿秀樂學～來彰濱‧繪畫趣」文教公益活動，結合彰濱秀傳健康園區人文藝術館現正展出素人畫家黃虹瑜「蛻～纏繞」個展，本活動邀請畫家蒞臨館內現身分享，現場參與民眾年齡層從兒童到長者，一起跨世代來學習、交流，完成內心最繽紛的色彩的獨創作品。

本活動以播放《蛻》紀錄片拉開序幕，影像記錄台灣爺蟬的羽化過程，展覽的主題也環扣著「蛻變」為主軸，期許喚起大家對生命的探索與創作的力量。現場計有40名民眾參與，年齡橫跨了老中青童四代，藉由音樂引領放鬆心情，以色鉛筆不設限題材自由創作，盡情揮灑色彩。

目前從事色彩諮詢與教學領域的黃虹瑜，也在活動中分享色彩的功效，讓民眾進一步了解色彩的日常應用。本活動的報名對象是7歲以上兩人一組，參與者當中有一對婆媳，婆婆薛陳緞、媳婦曾世美，婆媳倆都熱衷藝術創作及欣賞。

嘉義大學植物保護系畢業的黃虹瑜，在25歲那年因為跌倒意外，開始經歷雙手的疼痛不適，後確診為免疫系統疾病，曾讓她一度迷失於工作與健康之間的平衡。經過多年來不斷自我接納，坦然面對，以及接觸身心靈療癒後，2015年在插畫家朋友介紹下接觸禪繞畫，開啟繪畫創作之路，現透過藝術紓壓課程的教學，分享與散播繽紛色彩。

黃虹瑜的「蛻～纏繞」個展將於彰濱人文藝術館展至6月23日止，這是她第一次舉辦個展。展出的動機與構想是來自於在網路上觀賞《蛻》紀錄片而觸動內心，從台灣爺蟬的生命歷程啟發了創作的內在力量。作品以纏繞為意象，探索人與身體、人與人的關係、人與環境關係等。

錫卿文教基金會執行長黃柏文表示，在彰濱人文藝術館充滿人文氣息的空間裡，一同享受畫畫的樂趣，和欣賞畫作，成為豐富生命蛻變的養分，讓學習因為交流有了溫度，讓夢想因為分享有了勇氣。