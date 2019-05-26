素人畫家黃虹瑜「蛻～纏繞」個展
▲黃虹瑜老師跟有失智症的江老先生和他女兒分享色彩的功效和應用。（圖／記者陳雅芳攝，2019.05.26）

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溫馨感恩月，錫卿文教基金會舉辦「錫卿秀樂學～來彰濱‧繪畫趣」文教公益活動，結合彰濱秀傳健康園區人文藝術館現正展出素人畫家黃虹瑜「蛻～纏繞」個展，本活動邀請畫家蒞臨館內現身分享，現場參與民眾年齡層從兒童到長者，一起跨世代來學習、交流，完成內心最繽紛的色彩的獨創作品。

▲錫卿文教基金會舉辦「錫卿秀樂學～來彰濱‧繪畫趣」文教公益活動。（圖／記者陳雅芳攝，2019.05.26）

本活動以播放《蛻》紀錄片拉開序幕，影像記錄台灣爺蟬的羽化過程，展覽的主題也環扣著「蛻變」為主軸，期許喚起大家對生命的探索與創作的力量。現場計有40名民眾參與，年齡橫跨了老中青童四代，藉由音樂引領放鬆心情，以色鉛筆不設限題材自由創作，盡情揮灑色彩。

▲現場參與民眾年齡層從兒童到長者，一起跨世代來學習、交流，色鉛筆繪畫自由創作的樂趣。（圖／記者陳雅芳攝，2019.05.26）

目前從事色彩諮詢與教學領域的黃虹瑜，也在活動中分享色彩的功效，讓民眾進一步了解色彩的日常應用。本活動的報名對象是7歲以上兩人一組，參與者當中有一對婆媳，婆婆薛陳緞、媳婦曾世美，婆媳倆都熱衷藝術創作及欣賞。

▲彰濱人文藝術館充滿人文氣息的空間裡，一同享受畫畫的樂趣，和欣賞畫作，成為豐富生命蛻變的養分。（圖／記者陳雅芳攝，2019.05.26）

嘉義大學植物保護系畢業的黃虹瑜，在25歲那年因為跌倒意外，開始經歷雙手的疼痛不適，後確診為免疫系統疾病，曾讓她一度迷失於工作與健康之間的平衡。經過多年來不斷自我接納，坦然面對，以及接觸身心靈療癒後，2015年在插畫家朋友介紹下接觸禪繞畫，開啟繪畫創作之路，現透過藝術紓壓課程的教學，分享與散播繽紛色彩。

▲黃虹瑜的「蛻～纏繞」個展將於彰濱人文藝術館展至6月23日止，這是她第一次舉辦個展。（圖／記者陳雅芳攝，2019.05.26）

黃虹瑜的「蛻～纏繞」個展將於彰濱人文藝術館展至6月23日止，這是她第一次舉辦個展。展出的動機與構想是來自於在網路上觀賞《蛻》紀錄片而觸動內心，從台灣爺蟬的生命歷程啟發了創作的內在力量。作品以纏繞為意象，探索人與身體、人與人的關係、人與環境關係等。

▲錫卿文教基金會結合彰濱秀傳健康園區人文藝術館辦理素人畫家黃虹瑜「蛻～纏繞」個展，黃虹瑜老師分享色彩的功效和應用。（圖／記者陳雅芳攝，2019.05.26）

錫卿文教基金會執行長黃柏文表示，在彰濱人文藝術館充滿人文氣息的空間裡，一同享受畫畫的樂趣，和欣賞畫作，成為豐富生命蛻變的養分，讓學習因為交流有了溫度，讓夢想因為分享有了勇氣。

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