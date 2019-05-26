（中央社記者謝靜雯台北26日電）華南金控盃少棒賽落幕，桃園市奪冠、取得U12世界盃棒球賽組隊權，選訓會議決定U12中華代表隊名單，李國強為執行教練；退役球星郭勇志兒子郭宸安、許閔嵐兒子許子承也入選。

華南金控盃少棒賽桃園市拿下冠軍、台中市獲亞軍、南投縣為季軍，今天賽後召開選訓會議，冠軍隊教練團為U12世界盃棒球賽中華代表隊教練，李國強擔任執行教練，另外2名教練為唐安、烏瑪斯．索克魯曼。

U12中華代表隊總計18人，桃園市球員5名，台中市選入4人，南投縣有3名球員獲選，這也是南投縣首度有球員入選U12世界盃棒球賽國手；高雄市、新北市各2名球員入選，台東縣、新竹縣球員則各1名。

名單中另一個亮點，還有中職退役球星、現任台體大棒球隊客座投手教練郭勇志的兒子郭宸安，以及兄弟象隊退役球星許閔嵐的兒子許子承都有入選。

U12中華代表隊選入投手6人，包括陳楷升（台中）、林丞宥（台中）、張耀允（桃園）、蔡仲男（南投）、許子承（高雄）、王佑恩（台東）；捕手2人為江庭毅（台中）及全叡（南投）。

另外，內野手6人分別為蔡韋辰（桃園）、吳翊睿（桃園）、黃天賜（桃園）、卡里路．曼格格（南投）、朱育明（高雄）、余硯誠（新北）；外野手4人為吳菖育（桃園）、江宗駿（新北）、葉弘仁（竹縣）、郭宸安（台中）。

U12世界盃棒球賽將於7月26日至8月4日在台南舉行，中華隊前3屆比賽都在冠軍戰中不敵美國、拿下亞軍，此次力拚將冠軍獎盃留在台灣。（編輯：張雅淨）1080526