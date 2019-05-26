（中央社倫敦26日綜合外電報導）英國首相梅伊宣布6月7日將下台後，保守黨內爭取接替她的人選爆炸，環境大臣戈夫今天也加入行列，他們對於要如何領導已為脫離歐洲聯盟問題陷於分裂的英國脫歐看法各有不同。

英國2016年公投通過脫歐後，時任司法大臣的戈夫（Michael Gove）也曾出馬爭取黨魁職位，結果與原本是他盟友的當時外相強生（Boris Johnson）雙雙落馬。強生這次也再度角逐黨魁寶座，目前聲勢最獲看好。

梅伊（Theresa May）24日宣布決定下台，這大大增加了英國10月31日無協議脫歐的可能性。這個期限是歐盟領袖所定。

目前表態爭取要取代梅伊的8個人選都表示，他們將力爭再談判修改梅伊去年與歐盟達成的脫歐協議，但如遭拒絕，會準備好進行無協議脫歐。

歐盟已表明，並未準備要再重新談判脫歐協議。

無協議脫歐將在國會遭強烈反對，甚至有些執政保守黨國會議員也會反對，這些議員支持英國留在歐盟。

財政大臣韓蒙德（Philip Hammond）今天警告，為了阻止無協議脫歐，他甚至準備採取激烈反對行動，在未來的表決讓保守黨政府垮台。

他接受英國廣播公司（BBC）的「安德魯馬爾秀」（Andrew Marr Show）訪問時說，這是因為無協議脫歐將「在經濟和財政上對國家造成非常重大衝擊」。

強生24日在瑞士表示：「我們將在10月31日脫離歐盟，不論有無協議。」

也將參與角逐黨魁職位的前脫歐大臣拉布（Dominic Raab）和前就業大臣麥克維（Esther McVey）都表達類似立場。

拉布與外相韓特（Jeremy Hunt）都在今天透過報紙表達參選意願，戈夫隨後跟進，他承諾將致力促成保守黨團結。

也將參選的還有保守黨前下議院領袖李德森（Andrea Leadsom）、衛生大臣韓考克（Matt Hancock）和國際開發大臣史都華（Rory Stewart）。

李德森23日辭職迫使梅伊宣布下台。韓考克則承諾會對脫歐採取比較溫和的態度，他被視為可能出線的黑馬之一。史都華同樣希望能尋求建立共識，提供強生之外的選擇。

保守黨國會議員將自10日起展開篩選，將黨魁之爭的人選減至最後兩人，然後在7月由約10萬黨員票選出新黨魁，接替梅伊。（譯者：林治平）1080526