（中央社巴格達26日綜合外電報導）伊朗外長查瑞夫（Mohammad Javad Zarif）今天表示，伊朗將抵抗任何軍事或經濟侵略，歐洲國家應採取更多行動，維護伊朗2015年與列強簽署的核協議。

查瑞夫在巴格達與伊拉克外長哈金（Mohamed AliHakim）的聯合記者會也表示，伊朗計畫和波灣地區的阿拉伯國家建立平衡關係，且曾提議和它們簽署互不侵犯條約。

本月稍早波灣地區發生沙烏地阿拉伯油輪和輸油設施遭攻擊事件後，伊朗和美國的關係再度緊張。沙國是伊朗宿敵，而沙國有美國撐腰。美國認為，油輪等攻擊事件是出於伊朗之手。

儘管伊朗否認涉案，美國仍派遣一艘航空母艦前往波灣地區，並向波灣增派1500官兵，引發各界擔憂，衝突是否一觸即發。

哈金表示，伊拉克支持伊朗，也願意擔任德黑蘭和華府的中間人。此外，巴格達當局不認為，經濟封鎖能帶來預期成效。哈金指的是美國對伊朗實施的制裁。

「我們非常明確且坦誠地表明，我們反對美方的單邊行動，我們支持伊朗的立場。」

與此同時，伊朗媒體報導，總統羅哈尼（HassanRouhani）提出舉行核計畫公投的構想。公投可提供伊朗領導人操作空間，有助化解與美國的對峙。

路透社報導，伊朗最高領導階層曾表示，德黑蘭沒有尋求與美國交戰的意圖。此外，上週也有伊朗官員指出，儘管德黑蘭與華府口水戰升溫，當局實際上正避免雙方發生公開衝突。

美國去年退出2015年與其他5國和伊朗簽署的核協議，伊朗則於本月初宣布停止履行部分核協議承諾。（譯者：陳韻聿/核稿：陳政一）1080526