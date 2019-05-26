（中央社記者潘智義、葉素萍台北26日電）鴻海集團董事長郭台銘今天在嘉義表示，蔡總統的新南向方案「沒有執行力，都是拋出空包彈」。黨政人士說，郭台銘恐怕得先跟印尼、越南等國家說清楚，為什麼當年承諾的投資，最後都跳票收場。

有意角逐2020年總統的鴻海集團董事長郭台銘，近期勤跑地方「接地氣」，他今天在嘉義表示，如果他當選總統會推出「東進、西和、南拓、北接」的經濟政策。

在南拓方面，他強調，自己與印度、馬來西亞、新加坡、印尼的各國的領袖都很熟，光和印度總理莫迪就可以單獨談了3個半小時，「莫迪告訴我印度怎麼發展經濟、實體經濟，怎樣拓展外銷。」

郭台銘表示，自己可以最快速度和上述國家領袖一起討論事情，例如到印度投資取得土地非常困難，他會整合所有外交、貿易、經濟力量，找到對的土地，開發很好的工業區，幫助每個台商，以及當地市場外銷；印尼也是一樣都有方案。

郭台銘認為，南向政策大家講起來似乎都很容易，但都是嘴巴說，光拋空包彈，沒有執行力。

媒體提問，民進黨批評郭台銘的軍公教政見會造成族群對立，他回應說，軍公教要的是尊嚴，應先把餅做大，民進黨若質疑他的軍公教政策造成族群對立，民進黨應先解決內部的派系對立。

郭台銘強調，自己不是爭總統位置來做，如果不能把台灣的經濟做好，大破大立，將台灣社會、各種產業結構做好調整，就不適合當總統。他不願做一個憑空爭來的總統，因為台灣2300萬人都是他的老闆、服務的對象。

不過，對於郭台銘批評南向政策只有「空包彈」，熟悉經貿事務的黨政人士晚間指出，新南向政策成果如何，從近期東協觀光客大幅成長，總體經貿往來規模快速擴張等等，只要對國際經貿情勢有一般瞭解就會知道。

黨政人士表示，與其談自己不擅長的事情，郭台銘恐怕得先跟印尼、越南等國家說清楚，為什麼當年承諾的投資，最後卻落得跳票收場。

這位黨政人士進一步說，國際來往關鍵在信任，如果連信用都無法建立，最後只有像美國這樣的大國政府才有能力施壓讓郭台銘落實保證，投資一再跳票，不要說簽定自由貿易協定（FTA），「不開罪區域各國就是萬幸了」。（編輯：林孟汝）1080526