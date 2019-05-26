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中美貿易戰升溫，兩國文攻叫陣和放話不斷，在此緊繃氛圍之下，美台關係則出現「三個首次」重大突破。香港《經濟日報》（hket）25日報導指出，美台此舉是各取所需，但卻觸動中國大陸的底綫、動作形同玩火，恐把台海進一步推向火藥庫邊緣。

文中提到，美台關係首次將台灣及美國放入機構名稱、首次實現斷交後「國安」顧問會晤，以及首次美台共同與「邦交國」官員會晤。美台這一連串動作，由於實質觸動了台灣地位問題，預料中國大陸將有強烈回應。

報導引述中美關係觀察人士的說法，這3個「首次」實質觸動台灣地位問題，美台雙方各取所需。其中對美方而言，顯然希望加大打「台灣牌」的力度、甚至把台灣納入美方的印太戰略，以牽制中國大陸發展。

文中同時指出，事實上，川普政府自2017年底的國安報告把中國定性為「戰略競爭者」後，不斷升級在台海的動作；例如簽行《台灣旅行法》鼓勵美台官員交往，簽行《國防授權法》提升美台防衛合作，乃至更頻繁的派軍艦巡航台海等。

至於對台灣而言，蔡英文總統上台後堅拒承認「九二共識」，台灣面臨大陸的文攻武嚇不斷增加；其中，解放軍艦機更頻繁繞台巡行，北京又鼓動台灣「邦交國」與台斷交改投大陸。

文中還提到，中共總書記習近平今1月在《告台灣同胞書》40周年紀念會的講話更強調，大陸不會在統一進程中承諾放棄使用武力。台灣面對大陸的施壓及武統威脅之下，試圖透過與美方提升關係，獲得安全蔭護。

報導認為，但值得注意的是，美台這些舉動在大陸眼中，是牽動台灣地位問題、觸動大陸底綫原則，甚至是對大陸充滿敵意，行為形同玩火。大陸必定會採取特定手段作出回應，台海局勢將由此變得更為危險，加速滑向成為火藥庫的狀態。