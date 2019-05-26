寬敞的訓練教室內，堆疊的行李箱和紙箱隨意地擺放著，仿造機場的行李提領處。「Let’s go！」領犬員發號施令，帶著檢疫犬逐一來到各個定點，當找到標的物，牠便會在該物旁坐下，等待領犬員喊出「Good Boy！」並給予零食作為獎勵。隨著豬瘟議題興起，檢疫犬也開始受到關注，然而國內許多民眾對於檢疫犬的了解並不深，認為檢疫犬只需要搜尋肉類製品，但其實牠還需搜索植物、蔬果等違禁品，更需通過層層培訓過程才能正式執勤。

從篩選到訓練 領犬員搭檔檢疫犬須歷經多重挑戰

行政院農業委員會動植物防疫檢疫局（以下簡稱：檢疫局）於2001年開始規劃檢疫犬計畫，利用檢疫犬協助機場檢疫人員查驗入境旅客行李。領犬員與檢疫犬扮演著守護國門的重要角色，然而，成為合格檢疫犬的路並不好走，從篩選合適犬隻到接受訓練，過程中都有諸多條件。通過篩選的犬隻會先在屏東與領犬員一同接受三個月的訓練，嗅聞蘋果、梨子、柑橘、豬肉與鴨肉。正式值勤後，因為機場人來人往，環境複雜，犬隻可能適應不良。此外，不僅成為檢疫犬不容易，領犬員的受訓過程也相當辛苦，不僅必須不斷與檢疫犬磨合，還需要負責清掃犬舍，以便了解如何照顧犬隻。

受訓中的領犬員需要練習特定步伐，此步伐能幫助領犬員在牽著檢疫犬執勤時，不會受犬隻過大的動作影響搜尋路線，除此之外，領犬員還需要與所有檢疫犬搭配訓練，判斷與哪隻犬隻最契合。擔任助理訓練師的賴巧釋表示，訓練一開始不會讓領犬員單獨搭配某隻狗，以確保每位領犬員與每隻狗都有接觸。

從事領犬員三年的楊馨儀提到，Dobby是第二隻與他搭配的檢疫犬，剛開始入行是與檢疫犬Sherlock搭配，然而Sherlock因後期執勤上有狀況，因此改由Dobby接手合作。他認為，Dobby與人的連結度高，不管領犬員給予什麼指令，Dobby都願意嘗試及配合，因此很快就建立起默契。前期他與Sherlock磨合的時間比較久，「那時候自己也還是新人，有時候對狗的一些反應或是動作也都比較不了解。」楊馨儀透過長時間相處培養默契，磨合約半年才熟悉Sherlock的個性。

「Good boy！ Find it！」楊馨儀帶著Dobby在訓練教室裡模擬機場執勤的狀況，透過牽繩和手勢引導Dobby偵測行李中是否有標的物。賴巧釋提到，訓練教室除了讓檢疫犬在執勤前再次熟悉執勤狀況外，領犬員也可以透過觀察檢疫犬在機場執勤時所遇到的狀況，設計模擬情境加強訓練檢疫犬，像是辨別正確及錯誤標的物。他舉例，檢疫犬容易被麵包的香味吸引，但麵包並非正確標的物，因此領犬員可以準備麵包讓檢疫犬嗅聞，若檢疫犬有反應，再明確告訴牠「No, let’s go！」，藉此矯正檢疫犬的認知。

若要成為檢疫犬，犬隻需具備親人、親狗、攻擊性低、活動力強、食慾佳的特質。目前國內檢疫犬的品種以米格魯為主，除因其符合上述條件，也因為米格魯性喜追蹤氣味且長相可愛，因此多用於國際機場之行李提領區執勤。 另外，拉不拉多及米克斯（ 註 ）等犬種，只要具備檢疫犬特性者，都可經訓練成為檢疫犬。

註：米克斯或混種犬「mix」，指的是由不同品種的狗交配而成。

賴巧釋說明，現行檢疫犬的來源主要分為三種：第一種是從收容所找尋犬隻，助理訓練師會查看各收容所的公告，若有合適犬隻，會先致電詢問，再到現場遴選。隸屬於台中市政府動物保護防疫處的台中市動物之家表示，公立收容所裡面的成犬較幼犬難送養，動物之家便與檢疫相關單位合作篩選犬隻，作為另一種送養方式。第二種為民眾捐贈，隨著大眾對檢疫犬的關注度提高，越來越多人會打電話到檢疫犬計畫承辦單位詢問遴選事項，助理訓練師電訪初步了解犬隻特質後，再與民眾討論如何進行現場遴選事宜。第三種則是由計畫承辦單位自行培育犬隻。

「遴選過程中，會先評估犬隻的健康狀況，再觀察犬隻的食慾，透過其取得飼料的方式以及堅持程度，了解牠的能力與個性，藉此判斷是否適合成為檢疫犬。」賴巧釋說明，由於檢疫犬執勤時必須專注於搜尋，不能對周遭環境太過敏感，以避免干擾，所以挑選受訓犬時，會希望牠樂於探索外在環境，這表示犬隻較不敏感，不易受外界影響而緊張。

訓練、法律雙管齊下 犬組冷靜應對突發狀況

「只要穿上（執勤）背心，他就知道自己在工作。」楊馨儀提到，Dobby雖然好動、親人，但工作時卻不易受旅客逗弄影響。但他也表示，一開始與Dobby搭配時，發現Dobby容易被其他犬隻吸引而失控吠叫，「我原本想用食物讓牠轉移注意力，後來知道牠其實是想去認識那隻狗。」因機場有時也有緝毒犬執勤，楊馨儀在與緝毒犬領犬員溝通後，會讓Dobby與緝毒犬認識彼此，以重新專注搜尋標的物。

在檢疫犬執勤期間，有時會發生突發狀況，賴巧釋表示，若遇到突發狀況，領犬員會於第一時間保護犬隻，並評估犬隻是否適合繼續執行任務。另外，領犬員需於受訓時學習如何讓檢疫犬處於安全的搜尋環境中，當領犬員檢查旅客行李時，也會以自身護住犬隻，避免行李推車及旅客衝撞檢疫犬。而檢疫犬執勤期間亦受到法律保護，以確保其不受到職業傷害。

根據《政府部門執勤犬照護管理規則》，執勤犬的工作時間，每天不得超過四小時，檢疫犬每次執勤時間最多40分鐘，執勤中間應休息至少10分鐘。賴巧釋表示，檢疫犬每次執勤通常不超過30分鐘，且由兩個犬組交替執勤，確保檢疫犬能夠有30分鐘的休息時間，防止犬隻因長期嗅聞造成嗅覺疲乏。

完善健檢與領養計畫 檢疫犬工作、退休有保障

為了使檢疫犬能夠健康地值勤，檢疫犬會分別在上下半年各接受一次健康檢查。「這個健檢無論是對牠們或我們都非常重要。」賴巧釋說，隨著犬隻年齡增長，健康問題也格外需要注意。透過健康檢查，能讓訓練師及領犬員了解犬隻的身體狀況。

一般檢疫犬的健檢項目包含血液、尿液及糞便檢測和照X光片等，健檢項目會根據前次的健檢結果來評斷 ，若有特殊情況，則會按照醫囑進行多項檢查，此外，每次健檢皆會依照個別犬隻的狀況安排不同的健檢項目，「Dobby比較好動，就會多做心臟方面的評估。」賴巧釋說明，像是犬隻有呼吸道問題，就會進一步做呼吸道的檢查；抑或是出現呼吸較急促的狀況，就會檢測心臟的超音波圖像。

若檢疫犬身體出現狀況，就醫後須立即對症下藥。楊馨儀表示：「牠們的食物和環境都需要受到控制，表明食物和環境都是單純的。」因此犬隻會集體居住在共同犬舍內，並且交由犬舍人員集中照護、管理。當犬隻不需要執勤時，會直接在犬舍休息。犬舍人員也會負責餵食犬隻，帶牠們放風、曬太陽。

依據《動物保護法》，若工作犬已達到最高工作年數（四至七年），協會將會以「領養順序表」讓檢疫犬退休並提供領養計畫。「畢竟他們是犬組，因此他們之間的感情會非常深厚，大概八、九成以上都由領犬員領養。」賴巧釋表示，現今多以領犬員優先進行領養，若領犬員因為家裡不能養狗等特殊狀況，才會開放給相關機構的同仁及民眾領養。若未成功配對領養，則犬隻將會被送往犬舍照顧。

犬隻特質相似 緝毒犬支援檢疫勤務

日前隸屬內政部警政署保安警察第三總隊（以下簡稱保三大隊）的緝毒犬也接受搜尋肉類製品的訓練，支援檢疫犬防疫工作。保三大隊警務正閻玉輝表示，支援的緝毒犬一樣對食物保有高敏感度，且僅需花一至三個月訓練，相較於一般的犬隻所需時間短。

緝毒犬及檢疫犬皆須具備嗅覺靈敏、對食物敏銳度高等特質，對於犬隻來說，毒品的氣味比農產品更難辨別，因此過去也曾有未通過緝毒犬訓練的犬隻轉訓成檢疫犬的案例。現為檢疫犬的Eli及Moses原本皆來自財政部關務署的海關緝毒犬培訓中心，在通過寄養家庭（註）社會化訓練後未能通過緝毒犬訓練，因而轉訓成檢疫犬。

註：緝毒犬會透過寄養家庭的方式，讓犬隻多與人接觸進行社會化，並習慣與人相處，然而檢疫犬則沒有專門的寄養家庭。

目前全台共51個檢疫犬組在執行防疫勤務。然而，要成為檢疫犬必須經過層層篩選及訓練，過程並不簡單。而領犬員在訓練過程中，除需多加心思與檢疫犬培養默契，還需糾正犬隻的行為，以便日後執勤時能更順利完成任務。在防疫安全中，領犬員與檢疫犬搭檔替國民把關是極為重要的一環，除了展現防疫工作的更多面貌，民眾也應給予犬組更多的關照，並配合檢疫，一同守護國門安全。（初聲／許芷瑄、李育軒、呂立竹、葉伸怡、何庭賢／政大大學報）