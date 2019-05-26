儘管在東區決賽慘遭暴龍逆轉、以2:4遭到淘汰，不過「希臘怪物」Giannis Antetokounmpo本季的表現有目共睹，連續3年入選最佳陣容，也讓他有望於明年簽下NBA史上最大合約。

本季的最佳陣容於上周公布，作為年度MVP的熱門人選，Antetokounmpo毫無懸念的入選的第一隊，過去2年他都入選年度第2隊，今年更進一步，也讓人看到他無窮的天賦和潛力。

而也由於他連續進入最佳陣容，因此他將能有資格獲得一份寫下NBA歷史新紀錄的超級頂新合約，最高可以達到5年2.473億美元的價碼。

拓荒者稍早才和陣中頭號球星Damian Lillard，完成4年1.91億美元的續約，其中最後一年年薪高達5286萬美元，這也讓聯盟首次出現了「5000萬先生」。

而Antetokounmpo這份合約更可怕，根據薪資專家Bobby Marks報導，此份合約年薪依序為4260萬美元、4600萬美元、4950萬美元、5290萬美元、5630萬美元。

不過目前這還有變數，因為Antetokounmpo必須要在2020年夏天才能獲得和球隊提前續約的資格，而經過又一個賽季的洗禮，會發生怎麼樣的變化，實在難以預測。

