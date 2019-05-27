NOWnews 軍聞社 空軍戰備轉場/系列二 軍聞社 - 2019-05-27 08:56:00 Facebook LINE Twitter Telegram Linkedin Email Print ▲ 軍聞社徐振威 A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size. 空軍P-3C反潛機27日執行戰備轉場任務，以分散兵力部署前往戰力保存位置。（軍聞社徐振威） 新聞來源:國防部軍事新聞通訊社 相關文章 區域限定！小七隱藏版 ｢天龍國麵包｣只有這裡才買得到 活47年洗衣機按鈕沒摸過 謝承均誇張媽寶行為曝光 跟妳很熟？同事想穿她的「胸罩」結婚 對話曝光超傻眼 更多文章 軍事學校正期班甄選備取入學 開始受理確認程序 國防線上本週播高中儀隊競賽專題 歡迎按時收看 東港鎮後輔中心協力教召 服務臺開設展熱忱 熱門文章 東京六本木藝術夜 莊志維作品綻放彩虹光芒 2019-05-27 初聲／遊走人間邊界 乩童的不凡人生 2019-05-27 萬安42號防空演習下午登場！到處趴趴走最重罰15萬元 2019-05-27 NOW早報／大師級人物！憲哥曝光最強「正副總統候選人」 2019-05-27 歐洲議會選舉掀綠色浪潮 用選票為氣候危機發聲 2019-05-27