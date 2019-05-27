（中央社記者謝靜雯台北27日電）旅美邁阿密馬林魚隊投手陳偉殷，今天與華盛頓國民隊交手，4局接手中繼，投3局失掉4分責失分，投出3次三振，大聯盟生涯800K達成，球隊終場以6比9吞敗，陳偉殷無關勝敗。

馬林魚隊今天與國民隊交手，馬林魚隊先發投手史密斯（Caleb Smith）比賽前半段就有狀況，總計投3局被敲5支安打，包括1發全壘打，投出2次保送，失掉5分皆為責失分。

陳偉殷4局球隊0比5落後時登板中繼，4局讓對手3上3下，5局兩人出局後接連被敲2支安打，但及時回穩，抓到該局第3個出局數，沒有失掉分數。

陳偉殷6局續投遇亂流，接連被敲2支二壘打，先掉1分，三振抓到第1個出局數後，再接連被敲2支安打、高飛犧牲打，總計單局失掉4分。

陳偉殷今天用58球中繼投3局，被敲6支安打，投出3次三振，失掉4分皆為責失分，為本季目前為止單場最多中繼投球局數，賽後防禦率升至9.33；陳偉殷今天賽前大聯盟生涯累積三振數為798次三振，今天投出3次三振，達成生涯800次三振里程碑。

馬林魚隊今天比賽前半段沒能有得分攻勢，7局打完0比9落後，8局靠著2分砲追分，9局再啟攻勢，靠著接連保送、安打，一口氣追回4分，但攻勢沒能延續，吞下敗仗。（編輯：陳俊碩）1080527