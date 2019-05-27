（中央社記者廖禹揚台北27日電）時序步入初夏，不少人已經開始使用冷氣消暑，經濟部標準檢驗局列出7大選購及使用冷氣撇步，教民眾如何買得安心、用得放心，還能節電省荷包。

標檢局今天發布新聞稿提供7個選購冷氣機的要領及使用注意事項，首先，在選購時，建議先請冷氣業者針對空間坪數大小、適合分離式或窗型冷氣機、是否有西曬問題等環境因素評估合適機種；其次可依價格高低、噪音大小、省電能力、商品外觀等個人需求，選擇廠牌與機種。

第3，標檢局提醒，購買時應檢視廠商名稱、電器規格、以及是否貼（印）有商品檢驗標識。第4，冷氣機能源效率區分為第1級至第5級，以第1級最省電。

第5，使用前應詳閱使用說明書及相關注意事項，建議溫度設定在26至28度並配合電扇使用，可達到省電的效果。

第6，每年開始使用冷氣前，應先清洗濾網，並注意冷氣機情形，若有運轉不順暢或故障時，應立即停止使用，並連絡原廠商服務站檢修。

第7、長時間不使用冷氣機時，應拔掉電源插頭或關閉電源迴路開關，以節省電費並避免發生意外。

標檢局特別呼籲，冷氣機使用數年後，可能因長期暴露室外風吹日曬、內部塵埃累積，而造成絕緣劣化，建議每年定期請原廠服務站進行檢查及清潔維護，以確保使用安全。（編輯：鄭雪文）1080527