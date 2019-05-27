（中央社記者謝靜雯台北27日電）玉山盃青棒賽A組勝部賽，新北市今天讓投手群輪流上場，潘文輝投2局無失分，最快球速148公里，目前為止表現超預期，新北以13比2、7局擊敗新竹市，晉級4強，但教練團不滿守備狀況。

108年玉山盃青棒賽A組勝部賽事，新北市今天與新竹市隊交手，新北市高一先發投手潘文輝投2局飆3K，被敲3支安打、無失分；潘文輝雖然才高一，但具球速優勢，先前對台南市比賽曾飆出150公里，今天最快球速148公里。

新北市比賽前半段就將比分拉開，考量之後休息天數較長，今天也讓投手群輪流上場調整，3局開始黃震武、曾宥叡、李慶隆、林昱珉、王彥程依序登板，各投1局，僅曾宥叡因為守備失誤失掉2分非責失分，新北目前為止4場比賽打完，投手群仍然維持0責失分。

新北市總教練周宗志表示，潘文輝距離上次出賽休息3天，今天整體狀況看起來速度沒有之前好，之後休息天數可能需要再拉長；周宗志表示，潘文輝是球隊很期待的潛力投手，此次比賽讓他先發出賽，也是希望可以給他時間成長，目前為止他的表現超乎教練團預期。

周宗志表示，今天雖然拿下比賽勝利，但是4局發生的守備失誤不該出現，從木棒聯賽到王貞治盃，都是在冠軍戰輸在失誤，這次比賽也特別叮嚀球員守備上要更專注。

新北市今天打線發揮，全場敲出16支安打，包括林吳晉瑋首局的兩分砲，新北市1到7局、局局得分，順利拿下比賽勝利。（編輯：陳俊碩）1080527