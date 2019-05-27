工廠輔導法即將進入朝野協商，而今（27）日，環保團體開記者會表示，工輔法的修正將嚴重影響農業，造成農地工廠就地合法，且沒有限制改善期限，許多南部農民也北上聲援，要求政府要給農業安心耕種的環境，宜蘭農民吳佳玲就痛批，就是在政府的默許之下，農地才會長出一棟棟的工廠。

其中，在行政院提出的版本中，根據環境權保障基金會專任律師郭鴻儀提出的資料顯示，工廠輔導法最主要的爭議就是在28之5、28之7，未登記工廠取得「特定工廠登記」後，並未設輔導的落日期限，28之7是指特定工廠每年應繳交「營運管理金」至其取得土地及建物合法使用之證明文件止。簡言之，就是土地或建物未合法前，特定工廠每年繳交營運金就可以維持經營。

而其中，28之10、之11第1項，特定工廠提出用地合法計畫後，得變更土地編定，並且取得工廠合法登記。此亦為民間團體所爭執的，將使特定工廠直接就地合法的條文規定。

今早，地球公民基金會開記者會表示反對工廠輔導法的修正，而許多農民也到場聲援，在宜蘭務農多年的吳佳玲也說，在政府的默許下，違章工廠林立於農地之中，在過去的威權時代，將中正曾說要以農業培養工業、以工業扶持農業，但這麼多年過去了，工業還是在向農業母親索取，希望工業可以不要再當「肯老族」。

吳佳玲也提出青年返鄉的困境，提到宜蘭的現況，她說宜蘭目前農地工廠狀況雖然沒有其他縣市嚴重，但「豪華農舍」卻層出不窮，一直飆漲的農地價格，讓青年農民根本買不起地，只能用承租的方式，農地買賣的計價單位也是由「坪」來計算，可見這些農地根本淪為房地產炒作的標的，她也懇請政府部門，給青農一個盼望，能好好放心耕種。

先前行政院長蘇貞昌曾說，農地工廠就算拆除，也不能回復農用，因此要再去找地來建工廠是雙面損失。「行政院長要切腹。」苗栗灣寶農民洪箱則痛批，農地被汙染，難道是農民的問題嗎？難道就這樣放任違章工廠，讓台灣人民全部「吃毒」，這跟過去吸食鴉片有什麼不同？

洪箱也批評，農業主責單位是農委會，但檢查是否有汙染的單位卻是經濟部，她也強調，農委會官員的薪水是全民買單，「不是經濟部發的」，若農委會只在被汙染時給補助，「那真的不用了」。

農地工廠首當其衝的就是彰化，而彰化農民許文烽也痛批，讓農民安心耕作真的那麼難嗎？政府提出讓青年積極返鄉務農，但卻沒創造一個好的環境，他也說，在他家後面就有三間工廠，而若是農地被汙染，政府也只會插張牌公告要求農地休耕，給每分地4,500元的休耕補助，也沒有積極處理汙染問題，只會年年檢測，若是明年再驗出汙染，就繼續插牌休耕。

對於工廠輔導法此次的修正，地球公民基金會專員吳其融說，台灣到底需要花費多少時間才能達成「農工分離」？現在農地價格已經居高不下，甚至有一坪高達10萬的價格，若是以目前的政院版本，只會讓農地工廠更普遍，讓業者炒完這裡的農地，再繼續炒下一塊農地。