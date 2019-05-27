（中央社記者王淑芬高雄27日電）科技大廠鴻海集團在高雄和發產業園區投資興建智慧工廠，生產伺服器等相關產品。繼3月分與高市府簽署MOU，鴻海集團子公司在24日將3%土地申購保證金匯入和發產業園區指定專戶。

依高雄市政府經濟發展局提供資料，鴻海近年積極布局，將在和發產業園區購置約1.2萬坪土地，投資興建一座智慧工廠，生產伺服器等相關產品。高市府設置投資專線，單一窗口提供專人服務，3月17日雙方簽署MOU，並帶領鴻海看地，鴻海集團子公司在5月24日將3%的土地申購保證金匯入和發產業園區指定專戶。

經發局招商處表示，鴻海在2個月內完成選地購地，是市府團隊積極招商成果。高市府對於有意願投資高雄廠商，都會給予適當行政協助，讓企業輕鬆進駐，並提供優惠獎助措施，協助企業落地生根、北漂人才返鄉服務。

經發局統計，今年1到4月到高雄簽約購地、擴增產線的確定投資金額，已達新台幣500億，新增4300個就業機會。

經發局新聞稿指出，中美貿易戰升溫，企業紛紛回台投資，高雄是個得天獨厚的國際城市，無論是地理位置、天候狀況或生活品質都十分具有競爭力，在招商引資方面，市府簡化行政程序，歡迎企業及早投資高雄。(編輯:孫承武)1080527