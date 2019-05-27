（中央社記者邱柏勝台北27日電）富邦金控今天召開法說會，公布今年首季稅後淨利新台幣125億元，每股盈餘1.22元，蟬聯金控每股獲利王。但受子公司富邦人壽首季獲利大減逾6成影響，金控首季獲利仍衰退24%。

富邦金今天召開法說會，公布首季獲利與營運展望。其中核心子公司台北富邦銀行首季稅後淨利60.36億元，年增21.9%，主因手續費淨收益及金融商品淨收益增加，挹注整體淨收益年增13.4%，且房貸與消金放款穩定成長，及淨利差（NIM）較去年同期增加4個基點（Bps）等因素，帶動獲利成長。

在資產品質方面，北富銀今年3月底逾放比僅0.18%，備抵呆帳覆蓋率達766.99%，也優於同業平均。

至於富邦人壽首季稅後淨利達30.69億元，較去年同期約93億元大減逾6成，主因去年首季是股市高點時，富邦人壽出售資產實現獲利，導致去年基期偏高所致，也使得北富銀獲利雖年增24%，但仍無法彌補富邦人壽獲利衰退的幅度，導致富邦金控首季獲利衰退24%。

富邦人壽指出，去年下半年資本市場波動劇烈，導致淨值下滑，也使去年底人壽隱含價值（EV）降至4785億元，較2017年底的5243億元下滑8.7%，但今年首季全球資本市場回穩，EV反較2017年成長，排除盈餘轉增資影響後，富邦人壽每股EV為57.7元，反映在富邦金控每股EV為46.8元。（編輯：楊凱翔）1080527