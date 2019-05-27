（中央社東京27日綜合外電報導）美國總統川普25日抵達日本訪問，日本首相安倍晉三26日上午招待川普打高爾夫球、下午觀看大相撲比賽，晚間再享用日本美食「爐端燒」，被美國媒體嘲諷幾乎像觀光客度過一天。

川普25日傍晚和夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）搭乘總統專機空軍一號抵達日本東京羽田機場，展開4天3夜訪問，是日本進入令和新年代首位到訪的國賓。

日本時事通信社報導，由於川普26日先是打高爾夫球、又是看大相撲比賽及享用爐端燒，美國媒體也大幅報導川普接受日本政府禮遇的樣子。

美國華盛頓郵報網路版，報導川普在高爾夫球場跟安倍拿手機自拍，又到東京都六本木名店吃爐端燒，開心享用和牛牛排的樣子，並以「川普幾乎像個觀光客般度過一天」嘲諷。

日本讀賣新聞報導，安倍夫婦昨天晚間招待川普夫婦到東京都六本木「爐端燒」名店「六本木田舍家 東店」用餐。本來日本政府在安排用餐地點時，也曾考慮在牛排館，但考量「如果全都是肉，川普可能也會吃膩吧」，所以最後選擇爐端燒。

安倍夫婦與川普夫婦都坐在吧檯席，店員使用特製的長飯勺遞上第一道菜餚「奶油馬鈴薯」，接下盤子的川普笑說，「這是一個很棒的夜晚」；安倍回答說，希望在輕鬆舒適的氣氛下交換意見。

昨天晚餐的菜單除了奶油馬鈴薯，還包括沙拉、串烤嫩雞、和牛牛排、香草冰淇淋等。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1080527