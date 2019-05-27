（中央社威靈頓27日綜合外電報導）紐西蘭航空公司今天表示，已向美國波音公司訂購8架波音787-10型「夢幻客機」（Dreamliner），並形容這是一項高達「數十億美元的投資」。

紐西蘭航空公司（Air New Zealand）表示，首批廣體長程的787-10型客機將在2022至2027年陸續加入紐航機隊，取代8架高齡的波音777-200型客機。

紐航指出，8架新機的定價是27億美元，紐航取得「可觀的折扣」，但不願公布究竟要付多少錢。

紐西蘭航空總裁盧克森（Christopher Luxon）表示，紐航營運重點是太平洋沿岸地區，787-10型是「完美機種」。

他說：「要連結紐西蘭與全世界，我們提供的長程航班當然占了相當高的比例，而使用這種最先進機型，將確保紐航持續營運全世界最年輕與最有效率的噴射機隊之一。」

盧克森表示，若有需要，紐航已購買將訂單由8架增加至20架的選擇權。

據信，紐西蘭航空選擇購買787-10型，捨棄了空中巴士（Airbus）A350XWB型客機。

波音787-10型客機採用奇異公司（GeneralElectric）製造的發動機，而非紐航現役波音787-9型機隊採用的勞斯萊斯（Rolls Royce）特倫特（Trent）發動機，這種發動機保養不易。（譯者：曹宇帆/核稿：林治平）1080527