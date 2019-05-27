（中央社華盛頓26日綜合外電報導）5月27日是美國陣亡將士紀念日，美國陸軍官方推特（Twitter）帳號特別從上週起發起民調詢問用戶對軍旅生涯的看法，民眾的分享盡是無奈，看了讓人不禁鼻酸。

美國陸軍官方推特帳號在上週接近尾聲時展開調查，至今收到約1萬份回覆，許多人是匿名分享，有人分享的內容無法獲得獨立證實；儘管如此，從中仍可一窺美國接連投入阿富汗戰爭和伊拉克戰爭，付出了多慘痛的代價。

一名用戶以阿富汗戰爭和伊拉克戰爭的代號寫道：「持久自由行動（OEF），自由伊拉克行動（OIF），換來創傷後壓力症候群（PTSD）和慢性疼痛。」

美國2001年發動阿富汗戰爭，2年後的2003年再發動伊拉克戰爭，兩場仗打下來，數以千計軍人失去生命，更多人因此受傷。直至今日，阿富汗和伊拉克仍有美軍部署。

一名用戶寫道：「我爸從伊拉克打仗回來後變得很愛罵人、易怒、偏執狂，之後接受了許多治療，但身體和心裡都不再一樣了。他經歷的一切絕對對他造成影響。」

另一人寫道：「我兒子投身軍旅，打了持久自由行動這場仗。他好不容易回來了，又重新入伍，卻一槍打在自己頭上。」

也有人寫道：「戰鬥大拼盤：創傷後壓力症候群、情緒極度低落、緊張、疏離、自殺未遂、沒完沒了的大發雷霆。我和大兒子還有孫子的關係都毀了，我一些同袍付出的代價更大。」

「從軍對我的影響？問問我家人就知道。」（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1080527