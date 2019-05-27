（中央社台北27日電）中央通訊社第2屆「我是海外特派員」培訓營結訓，初審選出25名學員進入下一階段口試，最後將選出4名學子，免費赴東南亞、美國或歐洲實習一個月。

「我是海外特派員」活動4月20至21日在板橋、5月4至5日在台中市、5月18至19日在高雄分別舉行3個場次的培訓營，提供新聞寫作、影音拍攝、新聞攝影、解讀國際新聞與影音工作坊等課程，來自全台各地大學院校的學員除了上課之外，也有文字與影音新聞的實作。

經過作品與資格初審，今天經中央社社內與外部評審共選出25名學員進入預定5月30日舉行的複審，到時將選出若干名學員赴中央社總社實習一個月，從中選拔4名學員，各赴海外實習一個月。

相較於去年的實習地點印尼雅加達、馬來西亞吉隆坡與美國華府，今年新增德國柏林，將這項實習計畫的據點擴展到歐洲。

進入下一階段的學員除來自新聞傳播相關科系之外，也有來自醫學、資訊管理、企管系、政治等科系的學生。入選的學員包括大一在內的各年級大學生，也有研究生。

第2屆「我是海外特派員」校園巡迴系列活動由文化部指導，並獲得中華電信、中國信託商業銀行、昇恆昌、兆豐文教基金會、第一商業銀行與利他樹基金會贊助，希望讓更多青年瞭解國際新聞的重要，培養固定吸收新聞的習慣，並在人生的旅程中持續朝著夢想前進。

通過初審的詳細名單，請到「我是海外特派員」臉書粉絲團查閱。1080527