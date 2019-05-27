（中央社記者汪淑芬台北27日電）高速公路局常在連續假期實施部分路段高乘載，原本在交流道入口前設置的高乘載管制預告標誌是白底黑字文字，今年端午節開始採用圖象搭配文字方式，訊息傳達更簡潔生動。

高公局說，以往連續假期實施高乘載管制措施時，高公局在地方道路設置的白底黑字預告性告示牌，因同時要告知高乘載管制的日期及時段，同一牌面文字內容過多，不易辨讀，檢討參考目前國5宜蘭地區每周日實施常態性高乘載管制的圖形化告示牌，統一採圖形化方式作為管制措施的預告標誌。

至於交流道入口處，仍維持文字型的紅底白字禁制性告示牌，明確告知用路人高乘載管制的日期及時段。

高公局說，圖象化的高乘載標誌版面主要為「3人乘坐小型車圖案及文字」，搭配「國道梅花路線編號」與「管制路線方位」，再結合「管制日期及時段」附牌等簡短的中英雙語所構成，相較於文字型告示牌更為簡潔生動，不僅可縮短用路人辨識時間，更有利外籍駕駛看懂標誌內容。

今年端午連假，高公局將在國道5號實施高乘載管制，6月7日及8日為每天上午7時至中午12時，路段為國5南港系統、石碇及坪林交流道的南向入口匝道；6月8日及9日每天下午2時至晚上9時，路段為國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道的北向入口匝道。（編輯：陳惠珍）1080527