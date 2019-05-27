（中央社記者江佩凌台北27日電）世界衛生組織在中國施壓下，第3年未邀台灣參與世界衛生大會，且聯合國拒發採訪證給台灣記者。台灣新聞記者協會今天發聲明，呼籲聯合國應尊重台灣媒體採訪WHA。

第72屆世界衛生大會（WHA）5月20日至28日在瑞士日內瓦召開，世界衛生組織（WHO）在中國施壓下第3年未邀請台灣參與，而台灣媒體日前依規定向聯合國（UN）日內瓦總部提出採訪申請，但接獲申請未過的通知。

對此，台灣新聞記者協會今天發布聲明表示，台灣有將近2380萬的人口，規模接近澳洲和北韓，卻被排除在外，而台灣媒體之一中央通訊社的駐歐記者也被拒絕採訪，記協呼籲聯合國應停止迫害，並且移除申請人護照須由聯合國理事會認可國家的規定。

記協指出，聯合國應尊重中央通訊社是被認可的台灣媒體代表，中央社每日以中文、英文、日文和西班牙文發稿，是再真實不過的媒體機構，應尊重他們作為被核可的媒體代表權利，行使採訪WHA工作。

台灣記協並強調，世界人權宣言第三條明言「每個人都有主張身而為人的生命、自由和安全的權利」，是以「每個人」起頭；同時，記協提醒聯合國，「沒有生物是如此重要，以至於可以剝奪別人的權利」。

台灣記協也向在日內瓦的中央通訊社記者表示敬意，儘管了解採訪情況不佳，仍不放棄任何機會赴現場進行採訪工作。

記協這份聲明已轉交給台灣駐日內瓦辦事處，台灣記協秘書長陳益能今天向中央社記者表示，今晚會正式請求辦事處轉交給聯合國；此外，台灣記協是國際記者聯盟（IFJ）會員之一，而IFJ也是聯合國夥伴組織，這份聲明已轉交給國際記者聯盟，希望訊息都能傳遞出去。（編輯：唐聲揚）1080527