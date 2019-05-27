（中央社記者潘智義台北27日電）電子紙領導廠商EInk元太科技今天宣布，將以「電子紙－智慧城市與物聯網的最佳顯示器」於2019台北國際電腦展（COMPUTEX2019）展出。

E Ink元太科技總經理李政昊表示，電子紙具備超低耗電、絕佳戶外可視性、以及超廣視角等特性，成為智慧城市與物聯網發展中重要的人機介面，元太科技連結此趨勢，與生態圈夥伴共同拓展電子紙應用市場。

李政昊指出，元太科技持續精進電子紙相關技術，深化供應鏈上中下游夥伴關係，優化電子紙生產製造。同時攜手生態圈夥伴，加速落實電子紙於垂直市場的產品應用，讓電子紙的應用越趨多元化。

元太科技表示，此次參展以智慧交通、智慧零售、智慧健康照護、智慧辦公室、電子紙資訊顯示解決方案、智慧生活等主題區，與垂直應用領域的生態圈夥伴合作，展出以電子紙顯示技術共創的物聯與智慧無紙化解決方案，現場也展出大尺寸的可手寫電子紙薄膜E InkJustWrite 及無電池電子紙標籤技術方案。

在COMPUTEX 2019展覽中，元太科技運用電子紙於無電力狀態時螢幕可持續顯示、超低耗電、陽光下可視、超廣視角、無背光源不傷眼等特性，展出應用在智慧城市及物聯網的電子紙應用解決方案。

元太說，展覽重點包括智慧交通，結合太陽能供電系統，即可運作的電子紙智慧公車站牌可隨插即用，展現電子紙低耗電的特性，無需鋪設電力線路建置，有助於降低整體建置及營運成本。

智慧零售方面，元太解釋，電子紙標籤系統整合商SES-Imagotag帶來具備動態定價功能的電子紙貨架標籤，結合無線傳輸技術的智慧零售解決方案，不僅可即時且快速更新商品價格，也具備智慧庫存補貨、店內檢貨導引、消費者互動體驗等功能。

智慧健康照護方面，包括採電子紙技術的智慧標籤藥盒與藥物存貨管理系統、電子紙病床床頭卡等醫療場域應用等。

另外，可做為訪客證、行李標籤與物流標籤的2.9吋的無電池電子紙標籤，結合條碼掃描器可讀取與更新電子紙標籤顯示資訊。，大幅提升零售通路的門店經營效率。（編輯：黃國倫）1080527