（中央社記者王鴻國新北27日電）柯姓男子今天清晨4時許行經國道1號五楊高架道路南下37.6公里處時，疑因沒油靠路肩停車後欲攔車求援卻連續遭2輛車撞輾，造成多處骨折及頭部重傷，經送醫不治。

警方調查，40歲的柯姓駕駛載老婆從三重出發要到桃園訪友，行經案發地點時因車輛缺油故障停在路肩，柯男下車去後方擺放三角故障標誌，並跟妻子說要去攔其他車輛借一點油，然後開下交流道再去加油。

柯男於是就拿著塑膠管去後方想攔車，柯妻覺得危險，趕快下車去阻止並去收回三角故障標誌，沒多久就看到柯男跑到中線車道攔一部小客車，瞬間就被撞飛了，柯妻看到要跑過去看，又有另一部休旅車將柯男輾壓過去，嚇得她不知所措。

警方獲報到場，第一輛撞飛柯男的車輛是由63歲陳姓男子駕駛，陳男從三重出發要去桃園機場接機，開到南下泰山路段中線車道，突然有人衝出來攔車，根本反應不及，車輛右前車頭就撞擊到柯男，柯男拋飛撞到右前擋風玻璃，陳男趕快將車輛開到外側路肩報案。

第2輛撞擊柯男的休旅車撞是66歲黃姓男子所駕駛，黃男供稱，他開在外側車道並看到地上躺了一個人，想要閃時已經來不及，直接輾壓過去，然後將車輛停在路肩等候警方到場。至於詳細的肇事原因有待警方進一步釐清。（編輯：李錫璋）1080527