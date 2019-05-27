（中央社記者黃雅詩梵蒂岡27日專電）梵蒂岡博物館藏品明天起在北京故宮博物院展出，雙邊是否藉藝術拓展外交關係成為焦點，檯面下則各有算盤，中國想藉教廷拉抬國際聲望，教廷希望推進在中國的宗教影響力。

中國除了正陷入與美國的貿易戰泥淖，今年也首度被歐洲聯盟（EU）定位為「在追求技術領先地位的經濟競爭對手」，中國擴展性的「一帶一路」經濟政策引起不少國際恐中論，在這樣的大環境下，西方精神領袖教廷的「站隊」，多少有助於拉抬中國的國際形象。

中國已多次打出梵蒂岡這張形象救援牌，例如中國和教廷官方學術單位合作的「反器官販運」研討會，就被不少國際媒體質疑，目的是為了漂白中國共產黨活摘器官的黑歷史。

中國長期因霧霾、污染問題而惡名昭彰，今年4月世界園藝博覽會即以「綠色生活、美麗家園」為主題，教廷又以首度參展並開設國家館的機緣，大大替中國的「綠色發展」做了一次全球性宣傳。

今年3月中華人民共和國主席習近平訪問義大利時，教廷高層釋出訊息，教宗方濟各（Pope Francis）希望與習近平對話，「時間地點都配合中方」。正如這段訊息明示的權力關係，中梵對話的牌主要仍操在中國政府手中，由中國視時機與需要發牌。

這或許解釋了為何雙邊在2017年底就舉行記者會，宣布2018年3月就要舉辦國家級的藝術品交換展，卻拖延至今才兌現。類似的操作屢見不鮮，義大利媒體今年3月就披露，教廷國務卿帕洛林（Pietro Parolin）已接受中國官媒「環球時報」專訪，結果這個任何媒體都會急著曝光的大獨家，也經過兩個多月「核稿」才正式刊出。

不過梵蒂岡在處處被動的位置上，也不是沒有積極戰略目標，教廷盼望中國信徒能有「正常」信仰生活，言下之意是要改變中國宗教不自由的現狀。至於方法，方濟各認為，只要對話就有出路，總比什麼都不做好。

一位經常往來海峽兩岸的宗教界高層形容，宗教界人士都清楚，中國共產黨是無神論政權，宗教都是樣板戲，但他們賭的是「戲演久了也會成真」。

教廷相信接觸帶來改變，至少教廷已不再被視為中華人民共和國憲法抵禦的外國宗教勢力，中國的「獨立自辦」宗教原則，也慢慢變成內銷口號，在國際上消音。5月中旬兩位中國主教到米蘭聖心天主教大學（Università Cattolica del Sacro Cuore）開會，會後天主教媒體大肆引述北京主教李山的話，讚揚中國教會與普世教會共融。

國際政治暗潮洶湧，梵蒂岡幾世紀以來，在歐洲殘酷的權力鬥爭史中載浮載沉，早已練就非凡的小國外交手腕，中國政府與教廷打交道，最後到底是抽到王牌還是鬼牌，恐怕還是未定之數。（編輯：郭中翰）1080527