（中央社台北27日電）兆豐銀行文教基金會今天表示，今年除了是第3年贊助宜蘭11所小學棒球隊及花蓮玉里國中射箭隊之外，將再贊助玉里高中改建射箭場，同時新增加贊助宜蘭東澳國小射箭隊，並進一步舉辦全國射箭菁英賽，兩項運動贊助金額達新台幣550萬元。

在捐贈活動上，兆豐銀行文教基金會董事長張兆順、副董事長蔡永義表達對射箭運動的支持，希望培育出更多神射手為台灣爭光。兆豐銀行的拋磚引玉也獲客戶弘元石材董事長廖明山響應，共同支持玉里高中建置射箭場。

兆豐銀行文教基金會說，本次新增贊助的東澳國小射箭隊，近年在國內外射箭比賽中屢創佳績，但因偏鄉資源有限，為了籌措出國比賽經費，校長帶著射箭隊的小朋友及部落居民，製作在地傳統飛魚辣椒義賣來籌措經費，一圓孩子出國比賽的夢想。

為了讓更多青少年朋友接觸到射箭運動，兆豐銀行文教基金會也將於7月17到19日舉辦「兆豐夏令營-小小神射手」。另外基金會自7月起，將陸續舉辦「兆豐盃圓夢少棒錦標賽」及「兆豐盃射箭菁英錦標賽」等賽事，希望藉由比賽的方式，驗收平日訓練的成果，也能讓選手們彼此切磋競技，有更多互動交流的機會。

兆豐銀行及兆豐銀行文教基金會今年已投入上千萬元支持國內體育運動發展，除了棒球、射箭的基層培訓之外，還支持大內國中舉重隊、安定國中網球隊，以及華國三太子網球賽，也贊助足球協會以及高爾夫球協會舉辦賽事。（編輯：張均懋）1080527