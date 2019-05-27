（中央社巴黎27日綜合外電報導）法國總統馬克宏在這次歐洲議會選舉雖嚐到挫敗的滋味，但還不到潰敗的程度。他將繼續推動他提倡的歐洲整合議題，並將尋求在歐洲議會與其他政黨結盟。

這次歐洲議會選舉結果出爐，馬克宏領導的「共和前進！」（LREM）得票率22.41%，僅次於對手瑪琳．雷朋（Marine Le Pen）所領導國民聯盟（NationalRally）的23.31%，兩者相差不到1%。

在連月來的反政府抗議活動後，這次的選舉被視為馬克宏在國內受到考驗，同時也因為他提倡歐盟進一步整合，因此他在歐洲的聲望也在這次選舉受到檢視。

「巴黎人日報」（Le Parisien ）今天在頭版以斗大標題寫著：「令人失望，但還不是艾里賽宮的挫敗」；財經媒體「迴聲報」（Les Echos）的社論則說，馬克宏領導的政黨在他當選兩年後仍能「穩穩守住」。

41歲的馬克宏如今試圖擴大他在歐洲議會的影響力。他領導的「共和前進！」（LREM）和中間派盟黨拿下歐洲議會23席，和瑪琳．雷朋的國民聯盟一樣。

馬克宏長久以來希望能重塑一向被中間偏右的歐洲人民黨團（EPP）和中間偏左的社會民主黨團（S&D）壟斷的歐洲議會，一如他打破法國傳統政黨把持的局面。

馬克宏的盟友歐洲自由暨民主聯盟黨團（ALDE）在這次歐洲議會選舉得票率第3，但馬克宏現在希望擴大聯盟，納入新政黨盟友，特別是這次選舉大有斬獲的綠黨。

法國政府發言人恩迪亞耶（Sibeth Ndiaye）今天在法國新聞電視台BFM上說：「我們想結合的團體將是一個有影響力的團體，致力成為創造一個進步聯盟的動力。為何不能和綠黨合作？」

恩迪亞耶表示，歐洲自由暨民主聯盟黨團將易名。

馬克宏今晚將在巴黎和這次選舉獲勝的西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）舉行會談，桑傑士領導的西班牙社會勞工黨（PSOE）在當地的歐洲議會選舉中領先，料將成為社會民主黨團的最大成員。

馬克宏的幕僚昨天告訴法新社：「在歐洲層級上，總統仍要設法運作成立一個大型進步聯盟，以成為下屆歐洲議會的重要力量。」（譯者：劉淑琴/核稿：林治平）1080527