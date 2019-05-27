（中央社布魯塞爾27日綜合外電報導）隨著歐洲議會選舉結果塵埃落定，歐盟高階人事角力今天逐步展開，各國領導人面對的是傳統主流政黨選票持續遭疑歐派和綠黨等勢力吸納的政治新局面。

人事角力戰場包括歐洲理事會和歐盟執委會主席、歐洲議會議長、歐盟外交與安全政策高級代表，以及歐洲中央銀行（ECB）總裁等職位。各國領導人明天將在布魯塞爾舉行的高峰會兼晚宴上，首度正式折衝。

不過，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）已率先開槍，為己方爭取籌碼，宣布將在峰會登場前與其他歐盟國家領導人分別舉行一對一會商，其中包括在歐洲議會選舉中大有斬獲、領導西班牙社會勞工黨（PSOE）的總理桑傑士（Pedro Sanchez），以及德國總理梅克爾（Angela Merkel）。

梅克爾已表示，將支持握有議會180席的最大跨國黨團、中間偏右的「歐洲人民黨」（EPP）及其主席韋柏（Manfred Weber），儘管歐洲人民黨此次選舉也蒙受不小打擊。

不過，馬克宏不支持韋柏，認為他缺乏領袖魅力，還有其他歐洲國家領導人抱持類似質疑。

由於中間偏左的社會與民主進步聯盟（Progressive Alliance of Socialists andDemocrats, S&D）掌握的席次預料將從既有的185席下滑至147席，兩大主流黨團將不再具多數優勢，而必須在法案審議和高階人事任命上，尋求自由派和綠黨支持。

巴黎歐洲智庫「賈克迪羅研究所」（JacquesDelors Institute）研究員麥雅爾（SebastianMaillard）指出，選舉結果意味，歐洲議會中沒有政治團體強勢到足以讓己方人馬強行登上歐盟執委會主席寶座。

「沒有一位候選人能宣稱自己獲多數支持，所以才有現在的開放賽局。」

新任歐盟執委會主席人選必須擁有足夠號召力，讓各種不同勢力達成共識。（譯者：陳韻聿/核稿：劉學源）1080527