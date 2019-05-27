（中央社東京27日綜合外電報導）美國總統川普前來東京會見日皇，但川普才是扮演君主角色者，他推動個人品牌外交政策，讓盟邦、敵人與幕僚都搞不清楚究竟下一步會是什麼情況。

川普是自我行銷大師，數十年以來都在確保自己做的每件事，都是為了自己，從打造摩天大樓到主掌白宮，如出一轍。

川普在日本之行中的外交風格，也是如此。川普獲得特殊榮譽，成為新日皇第一位接見的外國領袖。

在今天與日本首相安倍晉三聯合召開的記者會上，川普接受記者詢問有關美國與盟邦日本共同面臨的一些重大挑戰。

然後，川普開始隨心所欲作答。

在北韓問題上，平壤最近試射短程飛彈引發關切，川普認為不足慮，輕描淡寫帶過，但是安倍晉三和川普自己的顧問都說，平壤此舉違反聯合國安理會決議。

川普談到北韓領導人金正恩時表示：「我的幕僚認為這可能是違法行為…我認為這或許是有人想要引人注意罷了。」

美國情報單位也斬釘截鐵說，金正恩不會放棄核武，但川普說他更相信自己的直覺。

川普表示，他跟金正恩說了「很多」有關應該優先開放北韓供投資而非貯存核武一事，並認為金正恩是「十分聰明的人」。

川普讚揚獨裁者金正恩，將再度在華府遭到批判，但他似乎並不在乎。

在伊朗問題方面，川普招致更多批評。

川普飛抵東京前，美國已宣布將增兵1500人前往中東，增援已派駐當地的航空母艦打擊群與可攜核彈轟炸機。

川普本人則揚言，如果伊朗攻擊美國的利益，他將讓伊朗「正式消失」。

但川普今天提出保證，他可以和伊朗政府和平共處。長久以來，推翻伊朗政府一直是華府強硬派人士的夢想。

川普說：「我們無意更迭伊朗政權。」川普表示，他只在乎伊朗不能成為核武國家。（譯者：嚴思祺/核稿：劉學源）1080527