NOWnews 軍聞社 彰化戰備道實兵操演/系列五 軍聞社 - 2019-05-28 03:53:00 Facebook LINE Twitter Telegram Linkedin Email Print ▲ 軍聞社周昇煒 A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size. 漢光35號演習28日進行彰化戰備道實兵操演，為防止戰機起降時因異物受損，動員軍事勤務隊及民間清掃車，進行FO「跑道清理」作業。（軍聞社卓以立） 新聞來源:國防部軍事新聞通訊社 相關文章 亂停挨轟？賓士「超水準停法」萬人讚爆 車主現身大逆轉 影／超凶視角！辣模90度彎腰扯「膚色這塊」…H奶秒爆出 奧地利帥哥總理掰了！國會通過不信任案 庫爾茨被迫下台 更多文章 彰化戰備道實兵操演/系列四 彰化戰備道實兵操演/系列三 彰化戰備道實兵操演/系列二 熱門文章 諾貝爾物理獎得主 夸克之父蓋爾曼辭世 2019-05-27 貿易戰打趴消費信心 投資股票時機跌幅創紀錄 2019-05-27 喜歡吃蔥蒜、喝代糖飲料？小心中「地雷食物」引發腸躁症 2019-05-27 罵到我媽就不可以！盧崑福嗆提告 館長：被告也值得 2019-05-27 〈群益期貨〉黃金一度趕走比特幣小三，但老娘也不是永遠 2019-05-27