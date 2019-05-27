NOWnews 軍聞社 彰化戰備道實兵操演/系列四 軍聞社 - 2019-05-28 03:35:00 Facebook LINE Twitter Telegram Linkedin Email Print ▲ 軍聞社卓以立 A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size. 漢光35號演習28日實施彰化戰備道實兵操演，在凌晨的後勤運輸上，除運用軍用車輛外，另外動員民間大型貨、吊車能量執行大型專業機具轉移。（軍聞社卓以立） 新聞來源:國防部軍事新聞通訊社 相關文章 亂停挨轟？賓士「超水準停法」萬人讚爆 車主現身大逆轉 影／超凶視角！辣模90度彎腰扯「膚色這塊」…H奶秒爆出 奧地利帥哥總理掰了！國會通過不信任案 庫爾茨被迫下台 更多文章 彰化戰備道實兵操演/系列五 彰化戰備道實兵操演/系列三 彰化戰備道實兵操演/系列二 熱門文章 罵王世堅「垃圾」？柯文哲低頭道歉了 2019-05-27 擺脫蚊子館譏諷 故宮南院擴大百萬學子遊故宮 2019-05-27 平日上班「假日」選舉？韓國瑜：就職典禮也可在高雄辦 2019-05-27 影／蔣月惠議會發言「被靜音」議員周碧雲臉書澄清遭灌爆 2019-05-27 貿易戰衝擊 郭台銘：鴻海已進入備戰狀態 會「越來越好 2019-05-27