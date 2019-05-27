NOWnews 軍聞社 彰化戰備道實兵操演/系列三 軍聞社 - 2019-05-28 02:35:00 Facebook LINE Twitter Telegram Linkedin Email Print ▲ 軍聞社周昇煒 A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size. 空軍副司令熊中將28日凌晨抵達彰化戰備道，了解官兵作業現況。（軍聞社周昇煒） 新聞來源:國防部軍事新聞通訊社 相關文章 亂停挨轟？賓士「超水準停法」萬人讚爆 車主現身大逆轉 影／超凶視角！辣模90度彎腰扯「膚色這塊」…H奶秒爆出 奧地利帥哥總理掰了！國會通過不信任案 庫爾茨被迫下台 更多文章 彰化戰備道實兵操演/系列五 彰化戰備道實兵操演/系列四 彰化戰備道實兵操演/系列二 熱門文章 議員籲把關核食 柯文哲：科學解決問題 2019-05-27 遭諷跳針姊 林姿妙：我是會做事的人 2019-05-27 群聯：華為積極備貨 第3季表現不會差 2019-05-27 喜迎小三通2千萬人次辦抽獎 陸客陪失戀友人散心被抽中 2019-05-27 靈堂前捐救護車 林張月花家屬完成母親大愛遺願 2019-05-27