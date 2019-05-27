NOWnews 軍聞社 彰化戰備道實兵操演/系列二 軍聞社 - 2019-05-28 02:31:00 Facebook LINE Twitter Telegram Linkedin Email Print ▲ 軍聞社周昇煒 A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size. 空軍清泉崗基地官兵28日凌晨抵達彰化戰備道後，在民間吊掛車配合下，立刻在戰備道2側架設攔截鋼纜，希望讓戰機起降任務順利成功。（軍聞社周昇煒） 新聞來源:國防部軍事新聞通訊社 相關文章 亂停挨轟？賓士「超水準停法」萬人讚爆 車主現身大逆轉 影／超凶視角！辣模90度彎腰扯「膚色這塊」…H奶秒爆出 奧地利帥哥總理掰了！國會通過不信任案 庫爾茨被迫下台 更多文章 彰化戰備道實兵操演/系列五 彰化戰備道實兵操演/系列四 彰化戰備道實兵操演/系列三 熱門文章 高雄市有多少北漂青年 經發局允委辦推估 2019-05-27 蔡英文總統視導「108年軍民聯合防空（萬安42號）演 2019-05-27 杜絕魚槍捕魚 澎縣擬加重處分改採刑事罰 2019-05-27 衛武營管風琴故障20分完修 台灣經驗讓卡麥隆驚豔 2019-05-27 驚！棺材預言 美太平洋核爆掩體傳裂出放射性汙染 2019-05-27