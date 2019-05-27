NOWnews 軍聞社 彰化戰備道實兵操演/系列一 軍聞社 - 2019-05-28 02:24:00 Facebook LINE Twitter Telegram Linkedin Email Print ▲ 軍聞社周昇煒 A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size. 為了因應清晨的「漢光35號演習」彰化戰備道實兵操演，空軍官兵28日凌晨抵達戰備道，在全黑的夜色中分工合作架設跑道燈，並用電表進行迴路檢測。（軍聞社周昇煒） 新聞來源:國防部軍事新聞通訊社 相關文章 亂停挨轟？賓士「超水準停法」萬人讚爆 車主現身大逆轉 影／超凶視角！辣模90度彎腰扯「膚色這塊」…H奶秒爆出 奧地利帥哥總理掰了！國會通過不信任案 庫爾茨被迫下台 更多文章 彰化戰備道實兵操演/系列五 彰化戰備道實兵操演/系列四 彰化戰備道實兵操演/系列三 熱門文章 初選選情緊繃 蔡英文親赴萬安指揮所督導 2019-05-27 極右自由黨可能支持不信任案 奧地利總理料下台 2019-05-27 影／第四屆廣盛盃籃球錦標賽 6月1、2日火熱開打 2019-05-27 初聲／高等教育向南進 東南亞科系學生何去何從？ 2019-05-27 高昂戰志 2019-05-27