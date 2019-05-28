NOWnews 軍聞社 彰化戰備道起降操演/系列十三 軍聞社 - 2019-05-28 09:00:00 Facebook LINE Twitter Telegram Linkedin Email Print ▲ 軍聞社周力行 A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size. 漢光35號演習「彰化戰備道起降實兵操演」28日上午在媒體及國人矚目下展開，空軍F-16V、IDF經國號、幻象2000戰機及E-2K空中預警機等型機，依序於戰備道將落後，進行油彈整補作業。（軍聞社周力行） 新聞來源:國防部軍事新聞通訊社 相關文章 影／日神奈川驚傳隨機砍人！3人無心跳 小學生等19人傷 軍武／漢光處女秀 F-16V戰機成功起降戰備道 韓國瑜面臨2020選前最低潮時刻？王鴻薇「這樣預言」 更多文章 彰化戰備道起降操演/系列十二 彰化戰備道起降操演/系列十 彰化戰備道起降操演/系列九 熱門文章 八點檔女星「海外豔遇」落空 看鮮肉猛男過乾癮 2019-05-28 亂停挨轟？賓士「超水準停法」萬人讚爆 車主現身大逆轉 2019-05-28 影／日神奈川驚傳隨機砍人！3人無心跳 小學生等19人傷 2019-05-28 宋仲基新片勝利號 獲華誼騰訊鉅額投資 2019-05-28 戰機遭攻擊 以軍報復空襲敘利亞 2019-05-28