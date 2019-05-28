總統蔡英文28日視導彰化戰備道起降實兵操演，特地前往戰備道北整補區慰問F-16V、IDF、幻象及E-2K等4型機飛行員及辛苦的地勤官兵，肯定他們戮力戰訓任務，捍衛領空，守護國人安全。（軍聞社周昇煒）

新聞來源:國防部軍事新聞通訊社