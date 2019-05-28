NOWnews 軍聞社 彰化戰備道起降操演/系列十二 軍聞社 - 2019-05-28 08:57:00 Facebook LINE Twitter Telegram Linkedin Email Print ▲ 軍聞社周昇煒 A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size. 總統蔡英文28日視導彰化戰備道起降實兵操演，特地前往戰備道北整補區慰問F-16V、IDF、幻象及E-2K等4型機飛行員及辛苦的地勤官兵，肯定他們戮力戰訓任務，捍衛領空，守護國人安全。（軍聞社周昇煒） 新聞來源:國防部軍事新聞通訊社 相關文章 影／日神奈川驚傳隨機砍人！3人無心跳 小學生等19人傷 軍武／漢光處女秀 F-16V戰機成功起降戰備道 韓國瑜面臨2020選前最低潮時刻？王鴻薇「這樣預言」 更多文章 彰化戰備道起降操演/系列十三 彰化戰備道起降操演/系列十 彰化戰備道起降操演/系列九 熱門文章 隨機殺人！日神奈川15人遇刺 8童傷3人無心跳 2019-05-28 美股休市歐股走高 台股拚持穩 2019-05-28 八點檔女星「海外豔遇」落空 看鮮肉猛男過乾癮 2019-05-28 中美貿易戰還有得吵？川普：未準備好與中國達成協議 2019-05-28 名家論壇》王時齊／韓市長造勢主題曲不妨用「迎財神」 2019-05-28