投影燈只能單純投影，很抱歉！在這個「智慧居家時代」全面啟動的年代，已經正式宣告出局；根據統計，家庭中的視聽設備以及家庭劇院的觀賞比例，每年呈現大幅上漲的趨勢，越來越多人家庭選擇使用投影設備取代傳統的電視機，然而一般的投影設備，似乎已經不能滿足人們逐漸被養大的胃口。

日本公司popIn Inc.在2018年研發設計了一款3in1智能投影燈，旋即造成日本市場一陣購買熱潮，才剛上架沒多久就被掃貨一空，專家分析此一現象，發現3in1智能投影燈會爆紅的原因主要是它的「 多功能性」以及實現未來居家想像的「智慧化」，3in1智能投影燈所提供的構想與便利是源源不絕的；3in1智能投影燈除了影像投影、藍牙音響這些基本的配備外，同時還搭載了語音聲控、數位相簿、動態時鐘、動態窗景、兒童學習壁畫等功能，甚至還可以當作日常LED燈的照明使用，充分體現了「智慧居家時代」的多工便利精隨，完美取代了人們日常生活的各種工具。

本文獨家訪問到產品研發者暨popIn inc創辦人程濤先生，本身為三個孩子的父親，在懵懂摸索如何當好一個父親的同時，開始思考如何擴展孩子的世界觀，意識到了可以使用「臥室」來提供無限的想像空間，因為這樣的想法而誕生了3in1智能投影燈，讓家人可以在臥室裡一起聊天、學習、娛樂，讓家人之間的感情升溫，增添生活的厚度。



日本獨家引進的3in1智能投影燈，歷盡千辛萬苦，終於正式在台灣上市，由日本原團隊及台灣分公司協力引進台灣，貼心的針對台灣本地文化設定中文介面及語音功能，同時提供許多「接地氣」日常必備的實用APP，更令人驚豔的是，台灣版本還特別加入了賴馬的知名故事書以及其他知名英文繪本，多元且豐富的使用性與授權內容，讓消費者能夠無縫接軌的使用這台日本爆紅的3in1智能投影燈。



根據親子部落客實際使用後表示，3in1智能投影燈內建Youtube、愛奇藝、Netflix等多種娛樂應用程式，最大可投影120吋XGIMI的700ANSI流明高性能投影鏡頭，搭載頂級汽車品牌御用的Harman Kardon揚聲器，這些配備讓使用者在家就能享受電影院的品質，不看影片的時候，也可以把它當作放鬆紓壓的美麗窗景，或變成提供給兒童學習的動態壁畫，幾乎讓人不必出門就可以享受全世界的美好，很容易不自覺就上癮了呢！