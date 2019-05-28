（中央社記者許秩維台北28日電）近日鋒面通過台灣，各地降雨機率高，教育部今天表示，防災更重於救災，提醒各級學校勿將教學設備放置低樓層等易淹水地點，並檢查排水溝渠，保持暢通。

台灣每年5月至11月為防汛期，是雨量最豐沛的梅雨或颱風季節，這兩者皆會帶來連續性豪雨，也是最易發生水患的時期。根據中央氣象局資料顯示，近日受鋒面通過的影響，各地降雨機率偏高，並有局部大雨出現機率。

教育部長潘文忠今天前往基隆市西定國小勘查防汛整備工作，並提醒「離災優於防災，防災更重於救災」的重要性。

教育部表示，各級學校及幼兒園應密切注意中央氣象局或農業委員會水土保持局發布的豪大雨及土石流警戒特報，依實際需求做好財務安置及人員撤離等預備作業，並加強演練防災自救措施。

至於易淹水的學校，教育部指出，應防範地下室配電等設備可能遭淹水，切勿將相關設備、器材、物品放置低樓層等易淹水地點，教科書、電腦等各項教學設備及物品，應評估調整或重新配置於建築物2樓以上空間，避免不必要的災損。

教育部也提醒，位於低窪或鄰近海、溪、溝邊的學校，易淹水教室及地下室入口處應設置防水閘門，並備妥沙包或沙袋；學校內外排水溝渠，應詳加檢查並排除淤積，保持暢通，避免颱風或豪雨來臨時，發生水流阻塞而倒灌；如有裝設抽水設備，應定期檢查是否保持良好狀態。（編輯：張芷瑄）1080528