（中央社東京28日綜合外電報導）日本今天發生隨機殺人事件，目擊者表示，事發地是小學生每天等待搭校車的集合場所，事發時聽到凶嫌大喊「我要殺了你」，沒想到竟然會在這麼平靜的區域發生這樣的事。

日本放送協會（NHK）報導，事發現場位於神奈川縣川崎市多摩區登戶新町的住宅區，距離JR及小田急線的登戶站約250公尺。警方表示，18名被害人中，一名30多歲男性及一名小學女童不幸死亡，另外16人受到輕重傷；凶嫌隨後自戕，不久後也死亡。

綜合日本經濟新聞、產經新聞及朝日新聞等報導，一早的公園傳出淒慘叫聲。事發時正好在公園休息的50多歲男性上班族說，聽到有男子叫喊「我要殺了你」；他往發出聲音方向看去，有一名男子拿著菜刀站在10多人的對面。

家住附近的計程車司機說，早上被警笛聲吵醒後，到外面一看發現公園附近倒了好幾個人；旁邊的便利商店停車場，也可以看到背著書包蹲坐在地上的小學生，「周邊成了血海，救護人員正在為一名頭部遭殺傷的女性止血，毛巾都染成鮮紅色。」

事發後救護車和警車在現場穿梭，有著急的媽媽說「我找不到我的小孩」，也有揹著書包面露驚恐的小學生待在原地。一名男性憤怒地說，登戶是和平的區域，萬萬沒想到會發生這樣的事件，「不論有任何理由，絕對不能放過犯人」。

居民難掩驚恐地說：「為什麼會發生在這麼平靜的區域？」

搜查相關人士及周邊居民表示，事發現場附近除了公園，還有一個供私立小學校車停車的地方，小學生可能是在準備搭車時遭遇凶嫌攻擊。

46歲的父親抵達現場說：「6歲女兒的衣服都沾滿血，帽子及包包上也都是血。」

這名父親說，女兒是在等待搭校車的集合地點受到攻擊，雖然沒有生命危險，但目前無法說話；救護場所附近都是橫躺的小孩及大人，伴隨著哭泣聲。

67歲的當地居民說，事發現場是一所私立小學校車停車處，每天都有很多小學生在這裡集合搭校車。看到這麼多人受傷，讓這位居民略顯不安地說：「到底出了什麼事？」

當地民眾說，過去從來沒有發生這樣的事件，「看到血，腳都在發抖」。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）1080528