（中央社東京28日綜合外電報導）日本今天發生等校車的小學生遭隨機殺傷事件，事發小學隨即決定停課一天，得知小孩平安無事到校接孩子的家長，有人心情複雜，也有人慶幸女兒沒晚一點出門，得以免遭此禍。

這起隨機殺人事件發生於神奈川縣川崎市多摩區登戶新町的住宅區，距離JR及小田急線的登戶站約250公尺，共造成2人不幸死亡、16人受到輕重傷。警方表示，行凶男子在自戕後遭警逮捕已無意識，不久後也被確認死亡。

日本朝日新聞報導，一名父親才剛送自己的女兒前往家附近的公車站牌，並跟女兒說「慢走」，沒想到竟然會發生這樣的事。他的女兒在事件中受到輕傷。

一名母親在事發後，透過就讀小一的小孩手機GPS確認，自己的小孩是在事發前10分鐘左右在現場等車；之後接獲學校通知小孩平安無事。

這位母親含淚說，雖然小孩平安無事，但她的心情很複雜。

這所小學在上午9時20分左右，發出緊急聯絡簡訊給所有家長，內容是「本校今天停課一天，請家長親自到學校來接小孩回家」。

許多家長先後到校，帶著小孩急忙回家。一位牽著女兒的母親看到記者簡單回應說，來接小孩回家；也有媽媽是跟小孩擁抱後，低頭不語搭車離去。

家住川崎市的一名父親來接就讀小學3年級的8歲兒子時說，看到新聞後嚇了一跳，不久後班導師來電告知兒子沒事，但直到看到兒子後才鬆了一口氣。

另一名來接就讀1年級女兒的父親說，雖然看到女兒的臉後放下心來，但真的很震驚，如果女兒再晚一點出門搭車的話，「說不定被害者就是自己的孩子」。（譯者：黃名璽/核稿：盧映孜）1080528