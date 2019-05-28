（中央社記者黃國芳嘉義縣28日電）先天性肌肉萎縮症患者張仕菁，身體退化情況越來越嚴重，仍從不放棄學習機會，目前就讀中正大學法律系，今年二度獲頒總統教育獎，她希望將來能成為司法界一盞小小燭光。

中正大學今天發布新聞，張仕菁與哥哥都是先天性肌肉萎縮症患者，自幼和病痛對抗就是她的日常，但從不放棄學習機會，因從小對法律很有興趣，目前就讀中正大學法律系，成績名列前茅。她不僅於2010年首度獲得總統教育獎，今年二度獲頒總統教育獎。

張仕菁3歲發病後，就開始無法行走，四肢和軀幹也逐漸嚴重變形，必須穿背架支撐身體、仰賴電動輪椅代步。10年前，她的父親因中風至今未痊癒，母親便一肩扛下家庭及照顧重擔，現在更是每天從台南開車接送兄妹倆到嘉義中正大學、南華大學就學。

張仕菁的媽媽從小就灌輸兄妹倆不要在意別人的眼光，自己要活得開心，因此，深受媽媽影響的張仕菁，儘管身體機能因疾病持續退化，總是樂觀看待每件事情，且無論是在課業或其他方面，都盡力爭取最佳表現。

法律系課業繁重，讓張仕菁備感吃力，但充滿學習熱情的她仍保持優異成績，未來將繼續就讀研究所或準備國家考試。

張仕菁認為社會很多紛爭都來自不瞭解法律，期許能幫助周遭親友多思考與信任司法，這也是想投入司法界所努力的方向。

張仕菁的媽媽需全程陪伴情況較嚴重的哥哥就學，中正大學便向教育部爭取經費，安排照服員陪著張仕菁到校園各教室上課、打理課堂所需，以及協助在校生活起居，讓她能安心就學。（編輯：吳佳穎）1080528