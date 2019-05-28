（中央社記者黃麗芸台北28日電）台北市北投區日前驚傳有毒餌誘殺流浪狗事件，經警方和台北市動保處積極追查，於昨晚將涉案的47歲王姓男子查緝到案，他供稱是為撲殺街鼠才置放毒餌，全案詢後依法送辦。

台北市警察局北投分局今天召開破案記者會，石牌派出所長黃敏表示，本月初接獲民眾通報，指北投區中正高中周邊連日發現有多隻街犬疑遭毒害、暴斃，請求警方協助。

經調閱監視器追查比對，循線掌握可疑涉嫌人；另經動保處認定此為刑事不法案件，隨即依「台北市政府受理民眾通報動物虐待及傷害案件共同偵辦處理流程」規定，於昨晚將犯嫌王男查緝到案。

從事餐飲業的王男供稱，因停放在北投區文林北路的車輛屢遭街鼠咬損電線，所以才在中正高中周邊置放毒餌以撲殺街鼠，但沒想到附近街犬誤食而暴斃。

動保處動物救援隊長吳晉安表示，先前接獲民眾通報陸續發現街犬死亡事件，但當時查無毒殺證據，直到9日當天發現有一犬發生口吐白沫症狀，才正式認定為毒殺案件，立即和警方共同進行調查。

吳晉安說，本案幸獲當地愛心志工積極配合調查，且確實追蹤到相關街犬資料，目前已知至少有7犬因此死亡，有助案情查緝。

全案詢後依涉嫌違反動物保護法移請士林地檢署偵辦。

北投分局呼籲，動物保護法明定，不得虐待或傷害動物，另若使用藥物或槍械致複數動物死亡情節重大者，依法可處1年以上5年以下有期徒刑併科50萬元以上500萬元以下罰金，請民眾勿以身試法，並珍惜動物寶貴生命，警方也將加強轄內巡邏作業。（編輯：張銘坤）1080528