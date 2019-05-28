（中央社記者鄭景雯台北28日電）嘉義阮劇團與日本流山兒事務所，跨國出品的「嫁妝一牛車」，今年將再度重製上演，全劇以台語歌舞秀形式，描繪半世紀前台灣底層人民卑微的「發財夢」，開啟當代對話。

阮劇團與日本流山兒事務所導演流山兒祥，繼2016年首度合作台語改編西方經典「馬克白」後，2018年再度將目光投向台灣鄉土文學經典，改編作家王禎和「嫁妝一牛車」，由編劇林孟寰、阮劇團台語編劇盧志杰譜寫劇本，去年在嘉義首演後獲得好評，並入圍第17屆台新藝術獎。

今年「嫁妝一牛車」再度重製演出，阮劇團藝術總監、團長汪兆謙表示，今年邀請出身嘉義的平面設計師廖小子設計主視覺，大膽的配色及畫面，顛覆過往阮劇團作品的視覺風格。

主題曲則是邀請同樣出身嘉義、入圍2019年金曲獎4大獎的台語全能音樂創作人廖士賢，將德國民謠「野玫瑰」重新編曲，搭配盧志杰的填詞，廖士賢以低沉瀟灑的嗓音，唱出底層人民面對個人生存與大環境逼迫的無奈。

另外今年也邀請前雲門舞集資深舞者王維銘加入演出，汪兆謙表示，王維銘近年都在南部教學，這次為了「嫁妝一牛車」再度登上舞台，在劇中飾演沒有台詞的牛，只能靠肢體、眼神表達情緒。

「嫁妝一牛車」描述1960年代一對農村夫婦萬發、阿好，這對夫妻生活貧困，只能吃番薯籤，訴說台灣在政經重心由農轉工的變化下，農村底層人民為求溫飽、維持生計的卑微發財夢。與當代台灣「發大財」的社會現象，雖有大環境上的不同，卻遙相呼應，透過這齣戲劇，開啟與當代台灣社會的對話。

2019阮劇團「嫁妝一牛車」8月10日至11日在台中國家歌劇院中劇院演出；8月23日至9月8日在台北水源劇場演出12場，全劇台語演出。（編輯：張雅淨）1080528