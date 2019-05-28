（中央社記者楊明珠東京28日專電）日本東京鄰縣神奈川縣川崎市登戶的一座公園旁今天發生一名男子持刀砍人事件，共19人被砍，其中2人送醫急救仍不治。行凶男子自砍頸部，送醫後死亡，警方在現場查扣4把刀。

上午7時45分（台灣時間6時45分）在登戶第一公園附近發生一名男子持刀砍人事件，警方接獲第一位民眾報案時，得知「有多人被刀刺傷」。

TBS電視台下午4時10分報導，這起事件共有19人遭襲，其中17名是小學童、2名是大人（男女各一），分別被送到4家醫院急救。

其中一名11歲小學6年級的女童栗林華子於上午10時27分不治身亡，女童身上一處被刺。另一名39歲男性小山智史於上午11時25分死亡，這名男性是當時在現場的女童家長，背部等4處被刺，醫師表示，兩名死者都是頸部傷勢特別嚴重。

警方表示，有人目擊男性兇嫌兩手各持一把刀子走近正在等校車的小學生，然後陸續亂砍，後來這名男子持刀砍自己頸部，被隨後趕至的警方送醫，不治身亡。

警方在現場查獲兇嫌的物品，內有健保卡，初步研判是住在川崎市的51歲男子，除了他雙手的兩把刀，警方也在他的背包內再起出兩把刀。

日本讀賣新聞報導，警方指稱，兇嫌兩手各持一把刀，先是在登戶第一公園附近的超商附近的路上刺傷幾名路人，之後走向公園附近等校車的學童隊伍，當時有很多學童和家長在等候校車，學童正要搭上校車之際，兇嫌突然持刀襲擊，校車司機下車大叫：「你在幹什麼」，兇嫌持刀往自己頸部刺下去，當場倒地。

目擊者表示，兇嫌邊喊：「我要殺人」，邊揮舞刀子。

針對這起事件，日本首相安倍晉三指示文部科學大臣柴山昌彥與國家公安委員長山本順三要確保所有小學、中學學生上下學的安全，並下令迅速查明事件真相，以消除社會的不安。（編輯：王永志）1080528

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